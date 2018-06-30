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TİM'in yeni başkanı belli oldu

30.06.2018 - 23:41
TİM'in yeni başkanı belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) bugün yapılan seçiminde İsmail Gülle 149 oyla başkan olarak seçildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bugünkü 25'inci Olağan Genel Kurul'unda yeni başkanını seçti. Başkanlık için İsmail Gülle, Oğuz Satıcı ve Tahsin Öztiryaki yarıştığı seçimde en fazla oyu alan İsmail Gülle, ihracatçıların yeni başkanı oldu. Gülle 149, Tahsin Öztiryaki 140 ve Oğuz Satıcı 109 oy aldı.

Gülle, başkan adaylığını açıklarken “Öncelikle hedefimiz ihracatın kilogram değerini 4 dolar seviyesine çıkaracak atılımlar için vizyon oluşturmak. Ayrıca ihracatçı sayısı yüzbinlerle anılacak bir Türkiye hedefimiz var. Çünkü amacımız dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir. Bundan sonra ihracatçının sağladığı kaynakları doğrudan ihracatçının hizmetine sunacağız, sorunları çözen ve vizyon oluşturan insan kaynağı ile geleceğe doğru yürüyeceğiz. İhracatçının gücüyle yaratılan ne varsa ihracatçıya misliyle vereceğiz” demişti.


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