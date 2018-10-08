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TİM ve TEB Türkiye'nin başarılı girişimcilerini ödüllendiriyor

08.10.2018 - 13:56
TİM ve TEB Türkiye'nin başarılı girişimcilerini ödüllendiriyor

Ticaret Bakanlığı himayelerinde girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarının katılacağı Türkiye’nin Girişimcileri Ödül Töreni 11 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) açıklamasına göre, TİM ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ortaklığında Türkiye’nin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişimine katkı vermek amacıyla hayata geçirilen Girişim Evleri’nin başarılı girişimcileri ödüllendiriliyor.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı himayelerinde düzenlenen "Türkiye’nin Girişimcileri Ödül Töreni" 11 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Geceye girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşları olan kurum ve kuruluşların başkanları, iş dünyasının önde gelen temsilcileri, girişimciliği merkezine alan üniversitelerin rektörleri, teknokent genel müdürleri, girişimcilikle ilgili çalışmalara odaklanan yerli ve yabancı basın temsilcileri ve köşe yazarları ile kalkınma ajansları genel sekreterleri katılacak.

10 ilde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri, kapsamlı programları ile yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeline sahip girişimcileri geliştirme ve güçlendirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürerek Türkiye’nin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişme mücadelesine katkıda bulunuyor.

Türkiye’nin en kapsamlı ve yaygın girişimcilik ailesi olan TİM-TEB Girişim Evleri, 3 yılda 650’yi aşkın girişimci yetiştirerek ekonomiye kazandırdı.

SÜREKLİ GÜNCELLENEN PROGRAMLARLA, KAPSAMLI EĞİTİM

TİM-TEB Girişim Evleri, yeni kurulan girişimciler için kuluçka merkezi olarak verdiği hizmetlerin yanı sıra mevcut teknoloji firmalarının ihtiyaç duyduğu iş yönetimi hizmetlerini de sunuyor.

Bu yönüyle özellikle çeşitli devlet destekleri ile kurulmuş teknoloji firmalarının kalıcı ve güçlü şirketlere dönüşmesinde önemli bir misyon edinen TİM-TEB Girişim Evleri’nin iş modeli, ülkemizin ihtiyaçlarına en uygun danışmanlık ve eğitim uygulamaları ile sürekli geliştiriliyor.

Kuruluş döneminde 3 program türü ile hizmetler yürütülürken, bugün yeni kurulan start-up işletmelerinden, teknolojik ürünler ihraç eden büyük işletmelere kadar geniş bir hedef kitle için 12 farklı uygulama programı bulunuyor.

2018 yıl sonuna kadar 3 yeni merkezde daha açılması planlanan ve 2019 yılında iki yeni programı sunmaya hazırlanan TİM-TEB Girişim Evleri, girişimcilere ofis, mentorluk, network desteği vermeye devam edecek.


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