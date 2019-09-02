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TİM Başkanı Gülle: Toparlanmanın güçlü sinyalleri veriliyor

02.09.2019 - 16:39
TİM Başkanı Gülle: Toparlanmanın güçlü sinyalleri veriliyor | Ekonomi Haberleri

TİM Başkanı Gülle, “İkinci çeyrek büyüme verilerine göre ekonomi yüzde 2 düzeyinde daralma beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 daraldı. Bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,2’lik bir artış kaydeden ekonomimiz, toparlanmanın güçlü sinyallerini gösteriyor” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yazılı açıklama yaptı. Gülle yaptığı yazılı açıklamada, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) alt kalemlerine bakıldığında, ihracatın yine büyümeyi sırtlayan en önemli faaliyet ifade ederek, iç talep ve yatırımların henüz büyümeye beklenen katkıyı veremediğini, net ihracatın katkısının 7,4 puan olarak gerçekleştiğini ve bunda mal ve hizmet ihracatındaki yüzde 8,1’luk artışın etkili olduğunu bildirdi.

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Gülle, iktisadi faaliyet kollarına göre ise imalat sanayinde 2018 son çeyrekte yüzde 7,7 ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,2 daraldığına değinerek, ikinci çeyrekte daralmanın yüzde 3,3’e gerilediğine işarete etti.

Yatırım kalemlerine bakıldığında inşaatta yüzde 29,2 ile reel daralma devam ettiğini anımsatan Gülle, şunları kaydetti: “Makine ve teçhizat yatırımlarında ise yüzde 16,5’lik bir performans kaybı söz konusu. Ancak, şunu çok iyi biliyoruz ki, ihracattaki artış trendi, yatırımlara gecikmeli olarak yansıyor. Bu yılın ilk 7 ayında ihracatımız yüzde 2,7 artış kaydetti. İhracatımızdaki artış süreci, sürdürülebilir olması ölçüsünde de yeni kapasite artışları için yatırımları tetikleyecek ve büyümeye ek bir pozitif katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak, net ihracatın büyümeye katkısının yıl genelinde güçlü bir şekilde devam edeceğini ve GSYH’nın 2019 yıl genelinde yüzde 0,5-1,5 arası bir artış ile kapatacağımıza inanıyoruz.”


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