‹ Önceki Haber AB'den 750 milyar avroluk kurtarma paketi teklifi AB'den 750 milyar avroluk kurtarma paketi teklifi

TİM Başkanı Gülle: İhracata büyük destek

27.05.2020 - 18:03
TİM Başkanı Gülle: İhracata büyük destek | Ekonomi Haberleri

TİM Başkanı Gülle, ihracatçılara sağlanan yeni desteğe ilişkin, "İhracatçılarımız için çok önemli olan bu desteğin hızlı bir şekilde hayata geçmesindeki emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a TİM adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yazılı açıklamasında, firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına alan "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı"nı değerlendirdi.

İsmail Gülle, şirketlerin uluslararası e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin yüzde 60 ve e-ticaret sitesi başına 8 bin TL’ye kadar ve sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderlerin yüzde 50 ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destekleneceğini dile getirdi.

##$HABER_1462320$##

İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair de genelgede belirtilen giderlere, yüzde 50 ve faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek verileceğini aktaran Gülle, "İhracatçılarımız için çok önemli olan bu desteğin hızlı bir şekilde hayata geçmesindeki emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a TİM adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Salgının ülkemiz ihracatına olumsuz etkilerini ve ihracatçı firmalarımızın uğradığı pazar kayıplarını en aza indirerek bu süreci atlatmak en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

"SANAL TİCARET HEYETLERİNİN İKİNCİSİ KENYA’YA DÜZENLENDİ"

TİM olarak bünyelerinde kurdukları sanal fuarlar ve ticaret heyetleri komitesiyle birlikte yaklaşık 2 aydır bu konuda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Salgının ülkemiz ihracatına olumsuz etkilerini ve ihracatçı firmaların uğradığı pazar kayıplarını en aza indirmek amacıyla Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonu ile sanal ticaret heyetlerimize başladık. Sanal fuarlara da temmuz-ağustos ayında başlayacağız. Bu kapsamda ilk ticaret heyetimizi 13-15 Mayıs’ta Özbekistan ile gerçekleştirdik. Bugünde Kenya ile sanal ticaret heyetimizi düzenledik. Yıl içinde aralarında Hindistan, Güney Kore, Pakistan, Nijerya, Kazakistan, Almanya, Bulgaristan, İngiltere’nin de olduğu 28 ülkeye ticaret heyetlerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu süreçte, klasik pazarlama yöntemlerinin uygulanamadığı ortamda ihracatçı firmalarımızı e-ticaret sitelerine üye olmaya, sanal heyetlere ve sanal fuarlara katılmaya davet ediyoruz."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.040 Değişim: 1,96% Hacim : 16.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 103.798 27.05.2020 Yüksek 105.495
Açılış: 103.798
6,7756 Değişim: 0,75%
Düşük 6,6969 27.05.2020 Yüksek 6,7837
Açılış: 6,7253
7,4349 Değişim: 0,60%
Düşük 7,3528 27.05.2020 Yüksek 7,4753
Açılış: 7,3908
370,63 Değişim: 0,55%
Düşük 368,43 27.05.2020 Yüksek 372,75
Açılış: 368,62
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.