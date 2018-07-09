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"Ticari savaşlarının kazananı olmaz"

09.07.2018 - 08:30
"Ticari savaşlarının kazananı olmaz"

TİM Başkanı İsmail Gülle, "(ABD'nin Çin'den ithal ettiği bazı ürünlere yüzde 25 ek vergi getirmesi) Ticaret savaşlarında kazanan taraf olmayacağı tarihsel olarak ispatlanmıştır" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD'nin Çin'den ithal ettiği bazı ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesine ilişkin, ticaret savaşlarında kazanan taraf olmayacağını, bu engellerin küresel ticareti ve buna bağlı olarak küresel refahı olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

Gülle, ABD yönetiminin, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi koymasına ve tüm dünyaya yayılması olası olan ticaret savaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret savaşlarında kazanan taraf olmayacağının tarihsel olarak ispatlandığını belirten Gülle, 2015 ve 2016'da 16 trilyon dolara kadar gerileyen dünya ticaretinin 2017'de tekrar toparlanarak 17,4 trilyon dolara ulaştığını anımsattı.

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Gülle, dünya ticaretinin bu yıl daha da artmasının ve 19 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğünü kaydederek, "Ancak küresel ticarette görünüm ne kadar olumlu olsa da şu an için dünyanın önündeki en önemli engel ABD'nin uyguladığı korumacı politikalar. Bu politikalar, diğer ülkelerin de cevap vermesi ile bir ticaret savaşına dönüşmüş durumda. Bugün dünyanın en önemli 3 ticari aktörü ABD, Çin ve AB ülkelerinin atacağı her adım, küresel ticareti ve buna bağlı olarak küresel refahı olumsuz etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Mart ayında imzaladığı kararname ile ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma ek vergi getirdiğini hatırlatan Gülle, bu adımın Türkiye'yi de etkileyeceğini bildirdi.

ABD'nin Türkiye'nin her zaman önemli bir ticari partneri olduğunu aktaran Gülle, "Geçen yıl 8,7 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz beşinci ülke oldu. Yine 11,9 milyar dolarla ithalatımızda dördüncü sırada. Çelik ve alüminyum, ABD'ye ihracatımızda son dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünlere getirilen ek vergiler elbette ihracatımızı etkileyecektir. Ancak firmalarımızın alternatif pazarlara yönelmeleri bu etkiyi en aza indirecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

"ALINAN KARARIN ARTÇI ŞOKLAR OLACAKTIR"

Gülle, 6 Temmuz Cuma akşamı yürürlüğe giren ve ABD'nin Çin'den ithal ettiği 818 ürüne ek yüzde 25 vergi koyması kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin bu ürünlerde Çin'den ithalatı 34 milyar dolar seviyesinde. Aynı ürünlerde biz de 2017'de ABD'ye 1,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması konusu, hem TİM olarak bizim, hem de hükümetimizin üzerinde titizlikle çalıştığı bir konu. Ancak ABD'nin bu kararının artçı şokları olacağı da muhakkak. Çin'in bu adıma karşı getireceği ek vergiler, ABD'nin bu vergilere yeniden cevap vermesi gibi bir süreç yaşanması durumunda bundan sadece ABD ve Çin değil, dolaylı olarak bütün dünya ülkeleri etkilenecek."

Gülle, TİM olarak küresel ticarete ilişkin gelişmeler ve Türkiye'ye etkileri konusunda araştırmalar yaptıklarını kaydederek, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bu adımların ürün ve sektör bazında bize etkilerini araştırıyoruz. Bu araştırmalarımızı yakında firmalarımızla paylaşacağız. Son dönemde başlayan ticaret savaşları, yakın tarihte görmediğimiz bir şiddette gerçekleşebilir. Bu durumda ülkemiz de kendisine yöneltilen uygulamalara gereken cevabı verecektir. Elbette bu adımlar tüm ülkelerin ticaretini etkileyecek, ancak firmalarımızın bu yeni döneme hazırlıklı olması çok önemli. Bu süreçte doğru adımlar atarak ihracatımızı artırmaya devam edebilir, yeni pazarlara açılarak pazar çeşitlendirmesi yapabiliriz. Tüm firmalarımızı TİM'in bu konudaki çalışmalarını takip etmeye, küresel ve bölgesel gelişmeleri yakından izlemeye davet ediyorum."


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