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Ticaret savaşları 630 milyar dolarlık ürünü etkiledi

10.10.2019 - 12:15 | Son Güncelleme :
Ticaret savaşları 630 milyar dolarlık ürünü etkiledi | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump'ın 524 milyar dolar değerindeki ürün için koyduğu ek gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesine, Çin'in de aralarında bulunduğu hedef ülke ve ekonomik bölgeler toplam 104 milyar dolarlık ABD ürününe gümrük vergisi uygulayarak karşılık verdi.

AA muhabirinin, çevrimiçi istatistik portalı Statista'da yer alan araştırmadan derlediği bilgilere göre, ABD, 524 milyar dolarlık ürün için tarife yürürlüğe koyarken, hedefteki Avrupa Birliği (AB) ile Çin, Türkiye, Hindistan ve Rusya gibi ülkeler de toplam değeri 104 milyar doları aşan ABD malları için gümrük vergisi getirdi.

Çin mallarına yönelik ABD tarifeleri 240 milyar değerinde ürünü etkilerken, uygulamaya en büyük karşılık bu ülkeden geldi. Çin bazı ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerinin oranlarını yüzde 15-25 yükseltti. Ticaret müzakerelerinin durmasıyla, Çin'in ABD mallarını hedefleyen tarifelerinin kapsadığı ürünlerin değeri 98 milyar dolara yaklaştı.

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AB de yürürlüğe konulan tarifelere karşılık ABD mallarına yüzde 10-25 ek gümrük vergisi getirdi. Yaklaşık 3 milyar dolarlık ABD ürünü AB'nin misillemesinden etkilendi.

ABD tarifelerine karşılık olarak en yüksek oranda gümrük vergisini ise yüzde 4-70 ile Türkiye koydu. Türkiye'nin ABD'ye karşı ek gümrük vergisi uyguladığı ürünlerin toplam değeri 1,8 milyar dolar oldu.

Araştırmaya göre, Hindistan'ın ABD'den aldığı ürünlere getirdiği yüzde 10-50 oranındaki vergilerden 1,4 milyar dolar, Rusya'nın yüzde 25-40 oranında uyguladığı vergilerden de 430 milyon dolar değerinde ürün etkilendi. Böylelikle Trump'ın başlattığı ticaret savaşıyla yürürlüğe konulan tarifeler ve bunlara karşılık uygulamalar yaklaşık 630 milyar değerinde ürünü etkiledi.

Araştırmada, bu vergilerin iş yapma maliyetini de artırdığı, genel olarak şirketlerin maliyetleri tüketicilere yansıtmadığı ve karlarını düşürerek bunların etkisini azalttığı ifade ediliyor.

ABD'deki şirketlerin artan maliyetleri müşterilerine yansıtmaya başlamaları durumunda ülkedeki tüketiciler için yıllık yaklaşık 115 milyar dolar düzeyinde ek maliyet oluşacağı tahmin ediliyor.


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