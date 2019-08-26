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Ticaret savaşının tırmanması 'risk' yaratıyor

26.08.2019 - 12:40
Ticaret savaşının tırmanması 'risk' yaratıyor | Ekonomi Haberleri

Cleveland Fed Başkanı Mester, "Ticaret savaşının tırmanması aşağı yönlü riskler yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD’de Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, ticaret belirsizliğinin artmasından kaynaklı "büyük aşağı yönlü risk" gördüğünü söyledi ve Fed’in Eylül ayı toplantısı öncesinde işletmeler ile tüketicilerden gelecek verileri izleyeceğini vurguladı.

Mester, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) geçen ay yapılan toplantısında faiz indirimine karşı çıkmıştı.

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Ticaret savaşındaki gelişmeler sonrasında kendisinin ve Cleveland Fed’deki ekibinin 17-18 Eylül’deki FOMC toplantısı öncesinde ABD ekonomisi için tahminlerini formüle etmekte olduklarını vurgulayan Mester, ticaret savaşı tırmandıkça, zayıf büyüme senaryolarına daha fazla ağırlık vermelerinin gerekeceğinin altını çizdi.


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