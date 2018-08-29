"Ticaret savaşının Çin ekonomisine büyük etkisi olmaz"

Morgan Stanley ekonomisti, ticaret savaşlarının Çin ekonomisi üzerinde büyük etkisi olmayacağını savundu.

Morgan Stanley'nin Çin Şef Ekonomisti olan Robin Xing, Çin hükümetinin ABD ile devam eden ticaret geriliminin etkisini azaltmak için önlemlerini sürdüreceğini bildirdi. Xing Çin'in büyümesinde büyük bir düzeltme beklemediğini belirterek şunları söyledi; "Çünkü olası ek vergi tarifelerinin politika yapıcılar tarafından alınan önlemlerle etkisinin azaltılacağını düşünüyoruz"

CNBC'de yer alan habere göre; son olarak geçen hafta Çin ve ABD karşılıklı olarak 16'şar milyar dolar tutarında ek vergiler açıklamıştı.

ABD'nin ek vergi kararları Çin'in son imalat verisinde de yavaşlayan ihracatla etkisini gösterdi.

Xing, Ağustos ayında ekonomik aktivitenin daha da zayıflayacabileceğini ancak Pekin hükümetinin bu etkiyi azaltabileceğini öngördü. Ekonomist, ticaret savaşının tedarik zincirlerine tahribatı nedeniyle Çin büyümesinin %0.7 oranında düşebileceğini belirtti.

Xing, resmi rakamlara göre bu yılın ilk yarısında % 6.8 büyüyen Çin ekonomisinin gelecek sene ilk yarıda %6.4 büyümesini beklediğini de sözlerine ekledi.

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