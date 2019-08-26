Ticaret savaşında iyileşme sinyali | Ekonomi Haberleri

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında iyileşme sinyalleri verilmeye başlandı. ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret savaşına ilişkin müzakerelerin başlayabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret savaşları kapsamında anlaşma yapılabileceğini düşündüğünü söyledi. Trump, Çinli yetkililerin, ABD ticaret müzakerecisini dün gece aradığını ve müzakere masasına geri gelmek istediğini söyledi.

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ABD Başkanı Trump; "Çin Devlet Başkanı Xi, büyük bir lider, bir anlaşma yapılması arzusunu memnuniyetle karşılıyorum. Bu dünya için çok pozitif bir gelişme. Çin konusunda daha fazla açıklamamız olacak. Çin ile iki görüşme yaptık, bir ticaret anlaşması istiyorlar. Müzakerelere kısa zaman içinde başlayacağız, bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum" şeklinde belirtti.

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