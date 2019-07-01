"Ticaret savaşı için 'büyük' tedbirler gerekmeyecek"

Çin Merkez Bankası danışmanı ticaret savaşı ağırlaşmadığı sürece "büyük" tedbirlere ihtiyaç duyulmayacağını öngörüyor.

Çin Merkez Bankası danışmanı Ma Jun, ABD ile yaşanan ticaret anlaşmazlığının daha kötüye gitmemesi halinde Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 6'dan fazla büyüyebileceğini ve bu sebeple büyümeyi destekleyici "çok büyük, yeni teşvik tedbirlerine" ihtiyaç duyulmayacağını belirtti.

Jun, Dünya Ekonomi Forum'u sırasında Reuters'a yaptığı açıklamada, "Çin ve ABD arasındaki ilişkiler daha fazla bozulmazsa, gayri safi yurt içi hasılanın bu sene yüzde 6'nın üzerinde büyüme olasılığı çok yüksek" dedi.

##$HABER_1455937$##

Çinli liderler 2019 için büyüme hedefini %6-6.5 olarak belirlemişti. Jun, "Çok büyük, yeni teşvik tedbirleri almaya gerek olmayacak" diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret gerilimini azaltmak için bazı tavizler vermesinin ardından iki ülke tıkanan ticaret müzakerelerine tekrar başlamaya karar verdi.

Etiketler