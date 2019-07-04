Ticaret müzakereleri yeniden başlayacak | Ekonomi Haberleri

ABD-Çin ticaret müzakereleri gelecek hafta yeniden başlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkilileri, ABD ve Çin'den üst düzey temsilcilerin ticaret savaşını çözüme kavuşturmak için gelecek hafta müzakerelere yeniden başlamaya hazırlandıklarını belirtti. Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu müzakereler önümüzdeki hafta ciddiyetle devam edecek" dedi.

ABD Ticaret Temsilciliği'nden bir yetkili, iki tarafın Çinli yetkililerle gelecek hafta için üst düzey telefon görüşmesi ayarlama sürecinde olduğunu söyledi.

##$HABER_1456007$##

ABD tarafındaki üst düzey müzakereciler ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin'in üst düzey müzakerecisi ise Başbakan Yardımcısı Liu He. Kudlow, yüz yüze görüşmelerin yeniden başlatılmasının zamanlamasına dair net bir bilgi vermedi, müzakerelerin "yakında" başlayacağını ve açıklamanın yapılacağını söyledi.

Kudlow "Tam olarak ne zaman bilmiyorum. Telefonda görüşüyorlar. Gelecek hafta telefonda görüşecekler ve yüz yüze görüşmeler yapacaklar" dedi.