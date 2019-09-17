Ticaret müzakereleri için kritik gün perşembe | Ekonomi Haberleri

ABD ve Çin'in ticaret müzakerecileri perşembe gününden itibaren Washington'da biraraya gelecek.

ABD Ticaret Temsilciliği, ABD ve Çin'in ticaret müzakere heyetlerinin perşembe gününden itibaren Washington'da biraraya geleceğini belirtti. ABD ve Çin hükümetleri, Washington'da eylül ayının ortalarında heyet düzeyinde görüşmelerinin yeniden başlamasını beklediklerini söylemişlerdi, ancak kesin bir tarih vermemişlerdi.

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Bu görüşmenin ardından ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Çin'in baş müzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu He Ekim ayının ilk haftalarında biraraya gelecek.

Lighthizer'in sözcüsü, temsilcilerin perşembe günü Washington'da biraraya gelmeye başlayacağını söyledi.

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