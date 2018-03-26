"Ticaret konusunda anlaşılmasından umutluyum"

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, ABD ve Çin'in dış ticaret konusunda anlaşmaya varabileceğinden umutlu olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin Çin ile, Başkan Donald Trump'ın bu ülkeden ithal edilecek mallara en az 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirmesine ihtiyaç bırakmayacak bir anlaşmaya varabileceği konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Mncuhin, “Fox News Sunday” programına yaptığı değerlendirmede, Çin ile müzakereler konusunda konuştuğumuzda, "Onlarla çok verimli görüşmelerde bulunuyoruz," dedi ve "Bir anlaşmaya varacağımız konusunda temkinli iyimserim" şeklinde görüş bildirdi.

Trump Perşembe günü ayrıca, Mnuchin'e, ABD'de stratejik olarak görülen teknolojileri korumak için, Çin şirketlerine 60 gün içinde yeni yatırım kısıtlamaları getirme talimatı verdi. Trump öte yandan, ABD'nin Çin karşısındaki dış ticaret açığının 100 milyar dolar düşürülmesini de istedi.

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Trump'ın küresel piyasalarda satış dalgası yaratan duyurusunun ardından, Çin, Trump'ın bu ay başında çelik ve aluminyuma ek vergi getirmesine tepki olarak ABD'den yapılacak ithalata 3 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulamaya koydu. Beyaz Saray ardından Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelere bu gümrük vergilerinde muafiyet tanıdı ve bu hareket, dikkatlerin asıl Çin üzerinde olduğunu açık hale getirdi.

Beijing'in şimdiye dek attığı adımlar analistler tarafından ölçülü olarak değerlendirildi, ancak ilave adımlar gelebilir. China Daily'nin eski ticaret bakan yardımcısı Wei Jianguo'ya dayandırdığı Cumartesi günkü haberine göre, Çin, muhtemelen uçak, bilgisayar çipleri ve turizm sektörünü de kapsayacak bir dizi ABD ithal ürününe tarife uygulamak için çalışma yapıyor.

Mnuchin ayrıca, "Ticaret savaşından korkmuyoruz, ancak amacımız bu değil" dedi ve "Bir müzakere sürecinde, harekete geçmek için hazırlıklı olmalısınız" şeklinde konuştu.

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