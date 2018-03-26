‹ Önceki Haber Goldman Sachs büyüme tahminini açıkladı Goldman Sachs büyüme tahminini açıkladı Sonraki Haber › Piyasaların gözü büyüme verisinde Piyasaların gözü büyüme verisinde

"Ticaret konusunda anlaşılmasından umutluyum"

26.03.2018 - 09:40

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, ABD ve Çin'in dış ticaret konusunda anlaşmaya varabileceğinden umutlu olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin Çin ile, Başkan Donald Trump'ın  bu ülkeden ithal edilecek mallara en az 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirmesine ihtiyaç bırakmayacak bir anlaşmaya varabileceği konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Mncuhin, “Fox News Sunday” programına yaptığı değerlendirmede, Çin ile müzakereler konusunda konuştuğumuzda, "Onlarla çok verimli görüşmelerde bulunuyoruz," dedi ve "Bir anlaşmaya varacağımız konusunda temkinli iyimserim" şeklinde görüş bildirdi.

Trump Perşembe günü ayrıca, Mnuchin'e, ABD'de stratejik olarak görülen teknolojileri korumak için, Çin şirketlerine 60 gün içinde yeni yatırım kısıtlamaları getirme talimatı verdi. Trump öte yandan, ABD'nin Çin karşısındaki dış ticaret açığının 100 milyar dolar düşürülmesini de istedi.

##$HABER_1444953$##

Trump'ın küresel piyasalarda satış dalgası yaratan duyurusunun ardından, Çin, Trump'ın bu ay başında çelik ve aluminyuma ek vergi getirmesine tepki olarak ABD'den yapılacak ithalata 3 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulamaya koydu. Beyaz Saray ardından Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelere bu gümrük vergilerinde muafiyet tanıdı ve bu hareket, dikkatlerin asıl Çin üzerinde olduğunu açık hale getirdi.

Beijing'in şimdiye dek attığı adımlar analistler tarafından ölçülü olarak değerlendirildi, ancak ilave adımlar gelebilir. China Daily'nin eski ticaret bakan yardımcısı Wei Jianguo'ya dayandırdığı Cumartesi günkü haberine göre, Çin, muhtemelen uçak, bilgisayar çipleri ve turizm sektörünü de kapsayacak bir dizi ABD ithal ürününe tarife uygulamak için çalışma yapıyor.

Mnuchin ayrıca, "Ticaret savaşından korkmuyoruz, ancak amacımız bu değil" dedi ve "Bir müzakere sürecinde, harekete geçmek için hazırlıklı olmalısınız" şeklinde konuştu.


Etiketler

  • Steven Mnuchin
‹ Önceki Haber Goldman Sachs büyüme tahminini açıkladı Goldman Sachs büyüme tahminini açıkladı Sonraki Haber › Piyasaların gözü büyüme verisinde Piyasaların gözü büyüme verisinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.420 Değişim: -0,16% Hacim : 7.995 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 116.349 26.03.2018 Yüksek 117.550
Açılış: 117.126
3,9781 Değişim: -0,14%
Düşük 3,9563 26.03.2018 Yüksek 3,9959
Açılış: 3,98375
4,9502 Değişim: 0,54%
Düşük 4,8937 26.03.2018 Yüksek 4,9639
Açılış: 4,92335
173,37 Değişim: 0,45%
Düşük 173,26 26.03.2018 Yüksek 173,47
Açılış: 173,26
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.