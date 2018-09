Ticaret değişiyor

Teknoloji yoğunluklu, katma değeri yüksek üretim ve ticaret için Ticaret Bakanlığı kolları sıvadı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında Yenilikçi Teknoloji Platformu oluşturuldu. Bakan Pekcan, Türkiye’yi bir üst gelir seviyesine sıçratacak yeni fikirlerin oluşması için gerekirse Ticaret Bakanlığı’nın görev ve sorumluluk alanında, ilgili mevzuatlarda değişiklikler yapabileceklerini kaydetti.

Türkiye’nin ticaretini yenilikçi alanlara taşımak için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın başkanlığında ‘Yenilikçi Ticaret Platformu’ oluşturuldu. Bu platform, teknoloji odaklı, katma değeri yüksek işlerde başarılı olmuş aktörlerin hikâyelerini yeni girişimcilere aktarmayı hedefliyor. Yenilikçi Ticaret Platformu’nun ilk toplantısına New York’tan gelen New Jersey Institute of Technology Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Naci Akansu, Yemeksepeti.com CEO’su Nevzat Aydın, Delphisonic Kurucusu ve Direktörü Gökhan Çelebi, Turkven Girişim Sermayesi Direktörü Göktekin Dinçerler, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Başkanı ve Talewords Entertainment Genel Müdürü Ali Erkin, Raiffeisen Investment Genel Müdürü Gökçe Kabatepe ve Hedef Filo Kurucusu ve Yöneticisi Ersan Öztürk katıldı.

Hürriyet'ten Şebnem Turhan'ın haberine göre; Pekcan, teknoloji odaklı, katma değeri yüksek mal ve hizmet ihracatı ve e-ticareti geliştirmek amacıyla yeni bir vizyon ortaya konulmasını amaçladıklarını belirterek, bu çerçevede “Yenilikçi Ticaret Platformu” adında bir yapı oluşturduklarını söyledi. Pekcan, “Öncü aktörlerin fikirlerinden, önerilerinden yararlanarak yeni bir vizyon oluşturmayı, ihracat yapmak isteyenlerin önünü açarak sorunları aşmayı ve yeni bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda cari açığımızı azaltacak yenilikçi alanlar bizim için öncelikli olacak” dedi.

TEKNOLOJİ SERASI

İhracatta bir başarı hikâyesi yakalamak isteyen girişimcilerin, hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ekosistem için “teknoloji seraları” kurmak istediklerini vurgulayan Pekcan, “Bu fikirleri kendi topraklarımızda ve kendi iklimimizde yeşertmek, ürüne dönüştürmek, ülkemizi orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine yükseltecek teknolojik dönüşümleri oluşturmak için bu platforma önem veriyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında ihtisas serbest bölgelerini kuracaklarını hatırlatan Bakan Pekcan, “Alacağımız kararlara göre yeni oluşturulacak ekosistem için söz konusu serbest bölgelerden de yararlanabiliriz” dedi. Pekcan, Türkiye’yi bir üst gelir seviyesine sıçratacak yeni fikirlerin oluşması için gerekirse Ticaret Bakanlığı’nın görev ve sorumluluk alanında, ilgili mevzuatlarda değişiklikler yapabileceklerini kaydetti.

Bakanlık olarak bu platformdan gelecek önerileri, hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çatı kuruluş olmaya hazır olduklarını dile getiren Pekcan, şunları kaydetti: “Bu platformda birbirimizin eksiklerini tamamlayarak ya da her birimizin en iyi olduğu yönleri ortaya koyarak, teknoloji odaklı katma değeri yüksek mal ve hizmet ihracatımızı nasıl yukarı ivmelendirebileceğimiz üzerinde çalışacağız. Ülkemizi, milletimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı bir üst gelir ve yaşam seviyesine çıkarabilecek adımları birlikte atabilirsek, bu ekosistemin tohumlarını birlikte yeşertebilirsek, bizden mutlusu olmayacak. Önemli bir adım olarak gördüğümüz bu platforma inanıyoruz, kendi başarı hikayemizi birlikte yazabiliriz.”

HER AY TOPLANACAK

Yenilikçi Ticaret Platformu’nun düzenli olarak her ay toplanacağına dikkati çeken Pekcan, toplantılar sonucu ortaya çıkacak politika önerilerini somut projelere dönüştüreceklerini ifade etti. Pekcan, platformda çeşitli çalışma gruplarının oluşturulacağını belirterek, “Burada sabit bir katılım olmayacak, platforma, bize katkı sağlayacak, yeni fikir, öneri getirecek yeni isimlere de yer verilecek. Bu kapsamda üniversitelerden başarılı gençlerimiz de bu programa dâhil olabilir” diye konuştu.

GENÇ GİRİŞİMCİYE 200 BİN LİRA HİBE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında girişimci adaylarına 200 bin lira hibe verileceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre genç girişimcilerin, katma değeri yüksek ürünler üreterek şirket kurmasını ve ticarileşmesini sağlayan BiGG Programı’nın 2018 yılı ikinci çağrısı bugün açılacak. Programa “Akıllı Ulaşım”, “Enerji ve Temiz Teknolojiler”, “Sanayide Dijital Dönüşüm”, “İletişim ve Sayısal Dönüşüm”, “Sağlık ve İyi Yaşam” ile “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” başlıklı alanlarda başvuru yapılabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fikirden pazara kadar olan faaliyetlerin desteklendiğini belirterek “Uluslararası rekabet gücü olan, teknoloji düzeyi yüksek başlangıç firmaları ekonomiye kazandırılıyor. Nitelikli ürünlerde dış bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlanıyor. Bugüne kadar bin girişimci şirketlerini kurdu ve fikirlerini hayata geçirdi” dedi.

