‹ Önceki Haber OECD'den dev şirketler için 'vergi' önerisi OECD'den dev şirketler için 'vergi' önerisi Sonraki Haber › Bankacılık sektörü gelecek yıldan umutlu Bankacılık sektörü gelecek yıldan umutlu

Ticaret borsalarında 329 bin ton fındık işlem gördü

09.10.2019 - 16:55
Ticaret borsalarında 329 bin ton fındık işlem gördü | Ekonomi Haberleri

Ticaret borsalarında Ağustos 2018-Ağustos 2019 döneminde 329 bin 557 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2018-31 Ağustos 2019 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre söz konusu dönemde borsalarda 329 bin 557 ton fındık işlem gördü.

##$HABER_1457884$##

En fazla işlem 89 bin 346 tonla Ordu'da yapılırken, bu ili 81 bin 893 tonla Sakarya ve 32 bin 583 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.649 Değişim: -2,17% Hacim : 9.661 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 99.623 09.10.2019 Yüksek 102.603
Açılış: 102.147
5,8771 Değişim: 0,09%
Düşük 5,8677 10.10.2019 Yüksek 5,8790
Açılış: 5,8716
6,4662 Değişim: 0,34%
Düşük 6,4447 10.10.2019 Yüksek 6,4690
Açılış: 6,4447
286,25 Değişim: 0,72%
Düşük 284,09 10.10.2019 Yüksek 286,72
Açılış: 284,21
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.