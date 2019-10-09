Ticaret borsalarında 329 bin ton fındık işlem gördü | Ekonomi Haberleri

Ticaret borsalarında Ağustos 2018-Ağustos 2019 döneminde 329 bin 557 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2018-31 Ağustos 2019 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre söz konusu dönemde borsalarda 329 bin 557 ton fındık işlem gördü.

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En fazla işlem 89 bin 346 tonla Ordu'da yapılırken, bu ili 81 bin 893 tonla Sakarya ve 32 bin 583 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.

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