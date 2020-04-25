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Ticaret Bakanlığı'ndan KOBİ'lere destek

25.04.2020 - 14:16
Ticaret Bakanlığı'ndan KOBİ'lere destek | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı KOBİ’leri elektronik ticaret alanında desteklemek amacıyla bir dayanışma kampanyası başlattı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm dünyayı olumsuz etkileyen pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ ile KOBİ’lere birçok önemli desteğin sağlandığını hatırlatarak, bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca da çeşitli destek paketlerinin açıklandığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı olarak KOBİ’lerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Pekcan, “KOBİ’lerimiz hem iç ticaretin aksamaması hem de vatandaşlarımız evde kalırken ihtiyaçlarını karşılamak için cansiperane çalışıyorlar. Onlar ticaret hayatımızın asıl kahramanları” değerlendirmesinde bulundu.

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Bakanlık olarak KOBİ ve iş insanlarıyla sürekli temas halinde olduklarını, onların sıkıntılarını taleplerini dinlediklerini ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini anlatan Pekcan, “Pandeminin KOBİ’lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde faydalanmalarını mümkün kılmak ve istihdamlarını korumalarını teşvik etmek amacıyla bir kampanya başlattık. Bu kapsamda e-ticaret siteleriyle görüşmelerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Kampanyamıza e-ticaret sitelerinin yanı sıra paket yemek ve sanal market uygulamaları da dahil oldu” ifadelerini kullandı.

“TÜM E-TİCARET SİTELERİNİ BU DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ”

Bakan Pekcan, “Kampanyamız kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ’lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları komisyon oranlarında indirime gitti. Bu sitelerin bir kısmı KOBİ’lerimize istihdam sözü verdi, bir kısmı da KOBİ’lerimize özel paketler hazırladı” açıklamasını yaparak, Türkiye’yle birlikte dünyanın da içinde bulunduğu zor zamanlarda birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini belirtti. Tüm e-ticaret sitelerini söz konusu dayanışma kampanyasına davet eden Pekcan, “Bu zor zamanları devletimizin desteği, birlik, beraberlik ve dayanışma ile daha güçlü olarak atlatacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.


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