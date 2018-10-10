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Ticaret Bakanlığından enflasyonla mücadeleye tam destek

10.10.2018 - 11:37 | Son Güncelleme :
Ticaret Bakanlığından enflasyonla mücadeleye tam destek

Ticaret Bakanlığı, gelecek dönemde enflasyonla mücadele kapsamında haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerini hızlandırarak sürdürecek.

Ticaret Bakanlığı, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na denetimlerden Hal Yasası'na, yerli üretimden dış ticaret politika araçlarına kadar birçok koldan destek verecek. AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgilere göre, son dönemde haksız fiyat artışları ve fiyat etiketi usulsüzlüklerine karşı mevzuat değişikliği yaparak tüketicinin korunması yönünde adımlar atan Bakanlık, Türkiye genelinde denetimlerini artırarak enflasyonla mücadelesini hızlandıracak.

Bu kapsamda büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, tüm belediyelerde zabıta daireleri bünyesinde "Tüketici Hakları Zabıta Amirliği" oluşturulmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Böylece, gelecek dönemde zabıtaların fiyat artışları konusunda daha etkin rol oynaması sağlanacak.

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Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ve CİMER gibi diğer başvuru kanalları aracılığıyla tüketicilerin şikayetlerini de anında değerlendiren Bakanlık, haksız fiyat artışı bildirimi uygulaması olan mobil şikayet hattını da kısa sürede tüketicilerin kullanımına açacak.

"Yerli Üretim" logosunu uygulamaya geçiren Ticaret Bakanlığı, bu adımla yerli malı üretimini ve tüketimini teşvik etmeyi hedefliyor.

YENİ HAL YASASI BU AY MECLİSTE

Sebze ve meyve ticaretinde köklü dönüşümler getirecek Hal Yasası ile ilgili düzenleme de bu ay Meclis gündemine gelecek. Bu kapsamda hallerin fiziksel altyapısı yenilenecek ve modernizasyonu sağlanacak.

Nakliye ve depolama süreçlerine ilişkin iyileştirmelerle yaş meyve ve sebzede zayi miktarı azaltılacak.

Söz konusu değişiklikle üretici örgütlerine sağlanan avantajlar artırılarak, üreticiden tüketiciye arz zinciri kısalacak ve komisyon sebebiyle gereksiz fiyat artışlarının önüne geçilecek. Düzenleme, gıda enflasyonunun düşürülmesine katkı verecek.

DIŞ TİCARET POLİTİKA ARAÇLARI ETKİN KULLANILIYOR

Bakanlık, enflasyonla mücadele kapsamında dış ticaret politika araçlarını da etkin kullanıyor. Bazı hububat mamullerinin, dahilde işleme rejimi kapsamında ithali için gerekli belgelerde önceden ithalat şartı getiren Bakanlık, kamu yararını dikkate alarak, ihracatı kayda bağlanmış, ihracatı yasaklanmış ve dahilde işleme izin belgeleri kapsamında olan ithalatta dönemsel kısıtlama uygulamasını kaldırdı.

Gıda Komitesi çalışmaları kapsamında, bazı gıda ürünlerinde son dönemde meydana gelen fiyat artışlarının değerlendirilmesine yönelik ürün bazında günlük fiyat hareketlerini takip eden Ticaret Bakanlığı, iç piyasada önemli ürünlerde enflasyona sebep olacak fiyat hareketlerine karşı gümrük vergisi düzenlemelerini hayata geçiriyor.

Bu çerçevede kamu yararı gözetilerek, iç piyasada fiyat istikrarına katkı sağlamak ve spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek üzere, bazı tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin gümrük vergilerini indiren Bakanlık, Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle fiyat tarifelerinin belirlenmesinde ekmek fiyatlarına istisna getirdi. Böylelikle ekmek fiyatlarının zamlanmasının önüne geçildi. 

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