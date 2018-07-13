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Ticaret anlaşmazlığı daha da tırmanabilir

13.07.2018 - 09:54
Ticaret anlaşmazlığı daha da tırmanabilir

Çin'in ABD ile olan ticaret fazlası rekor seviyeye çıktı, ticaret anlaşmazlığı daha da tırmanabilir.

Çin'in ABD ile olan ticaret fazlası ihracatların güçlü kalmasıyla Haziran ayında rekor seviyeye çıktı. Bu artış, Washington'la yaşanan ticaret anlaşmazlığını daha da tırmandırabilir. Veriler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar tutarında ürüne yüzde 10 ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunarak Çin ile yaşanan ticaret gerilimini tırmandırmasının ardından geldi.

Reuters'in 2008'e kadar olan resmi verilere dayanan hesaplamalarına göre, gümrük vergisi geriliminin merkezinde yer alan Çin'in ABD ile olan ticaret fazlası, Mayıs ayında 24.58 milyar dolar iken Haziran ayında 28.97 milyar dolar rekor seviyesine ulaştı.

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Trump, Beijing'in ABD ile olan ticaret fazlasını sınırlanmasını talep etti.

ABD'nin, Çin'den ithal 34 milyar dolar tutarında üründen geçen Cuma itibariyle yüzde 25 gümrük vergisi almaya başlamasının ardından Çin derhal eşdeğerde Amerikan ürünü için yeni vergi uygulaması başlatmıştı.

Bunun ardından Trump Çin'in ABD ile olan ticaret fazlasındaki bu artışı Çin'e daha baskı uygulamak için kullanabilir.

Trump, Çin'den ithal edilen 500 milyar dolardan fazla tutardaki ürünün ABD'nin önlemleri kapsamına girebileceğini ifade etmişti. Trump'ın ifade ettiği tutar, ABD'nin geçen yıl Çin'den ithalatının neredeyse tamamına karşılık geliyor.

Anlaşmazlık, küresel finans piyasalarını sarstı, ticaret savaşının dünya ekonomisine zarar verebileceği endişelerini uyandırdı. Çin piyasaları eksiye geçti ve yuan değer kaybetti ancak son günlerde Çin merkez bankasının yuanın düşüşlerini yavaşlatmak için adım attığına ilişkin işaretler bulunuyor.

Çin Genel Gümrük İdaresi verilerine göre ihracat Mayıs ayındaki yüzde 12.6 artış kaydettikten sonra Haziran ayında göre yüzde 11.3 artış kaydetti. Reuters anketine katılan ekonomistler ihracatın Haziran ayında yüzde 10 artmasını bekliyorlardı


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