THY'nin yolcu sayısı yüzde 1.9 arttı | Ekonomi Haberleri

THY'nin yolcu sayısı ekim ayında yüzde 1.9 artarken; doluluk oranı 0.1 puan düştü.

THY'nin KAP'a bildirdiği ekim ayı ve Ocak-Ekim dönemi trafik sonuçları açıklandı. Buna göre:

*Yolcu sayısı Ekim'de yüzde 1.9 artışla 6.6 milyon oldu; yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 7.2 azaldı, dış hatlarda yüzde 8.8 arttı

*Yolcu doluluk oranı Ekim'de 0.1 puan düşüşle yüzde 83.8 oldu

##$HABER_1458489$##

*Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ekim'de yüzde 8 arttı; dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısı yüzde 9.7 yükseldi

*Ücretli yolcu Km (ÜYK), Ekim'de yüzde 7.1 artışla 13.9 milyar oldu

*Yolcu sayısı Ocak-Ekim'de yüzde 1.6 azalışla 63.1 milyon oldu; yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 7.5 azaldı, dış hatlarda yüzde 3.1 arttı

*Yolcu doluluk oranı Ocak-Ekim'de 0.5 puan düşüşle yüzde 81.6 oldu

*Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Ekim'de yüzde 4.3 arttı; dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısı yüzde 1.5 yükseldi

*Ücretli yolcu Km (ÜYK) Ocak-Ekim'de yüzde 1.7 artışla 128.4 milyar oldu

*Uçak sayısı 2018 Ekim ayı sonunda 329 iken, 2019 Ekim ayı sonunda 346 oldu

Etiketler