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THY'nin yolcu sayısı arttı

10.12.2019 - 15:09
THY'nin yolcu sayısı arttı | Ekonomi Haberleri

THY'nin kasım ayında yolcu sayısı yüzde 3.7 artarken, yolcu doluluk oranı yüzde 82.3'e yükseldi.

Türk Hava Yolları'nın kasım ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.7 artışla 5.7 milyon oldu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada yolcu sayısının iç hatlarda yüzde 2.7 azaldığı, dış hatlarda ise yüzde 8.5 arttığı belirtildi.

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THY'nin yolcu doluluk oranı da kasım ayında 0.8 puan artışla yüzde 82.3 oldu.

Yolcu sayısı Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 1.2'lik azalışla 68.8 milyon olarak gerçekleşirken, yolcu doluluk oranı da 0.4 puanlık azalış ile yüzde 81.7 oldu


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