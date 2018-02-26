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THY'nin üçüncü havalimanına taşınma planı netleşti

26.02.2018 - 13:43 | Son Güncelleme :

Türk Hava Yolları’nın yeni havalimanına taşınma planları netlik kazandı. Buna göre 18 saat içerisinde ekipmanlar, 600 TIR ile karadan taşınacak. Son 24 saatlik dilimde uçuşlar yüzde 50 oranında düşürülecek, taşınma sonrasında ise seferler yüzde 10 kapasiteden başlatılarak kademeli olarak artırılacak. Yolcusu bulunmayan 120 uçak da yeni adresine gitmek üzere Atatürk Havalimanı’ndan havalanacak.

İstanbul’da yapımı süren yeni havalimanında ilk fazın yüzde 80’i tamamlanırken, merak edilen en önemli sorulardan biri olan Türk Hava Yolları’nın yeni havalimanına nasıl taşınacağı konusu da netlik kazandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, bayrak taşıyıcı havayolu şirketinin yeni adresine nasıl taşınacağını ilk kez İhlas Haber Ajansı’na açıkladı. 330 uçaktan oluşan geniş filosuyla dünyada 301 noktaya uçarak bu alandaki rekoru elinde bulunduran THY’nin taşınma işlemlerine ilişkin detayları paylaşan Ekşi, taşınma öncesinde ve sonrasında karadan ve havadan gerçekleştirilecek operasyonların detaylarını sıraladı.

600 TIR YENİ HAVALİMANINA TAŞIYACAK

18 saatlik bir sürede Türk Hava Yolları ve Türk Hava Yolları’na yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS), için toplam 600 civarında TIR'la yeni havalimanına taşınma işleminin gerçekleştirileceğini açıklayan Bilal Ekşi, “Birinci günde oraya taşınmamıza herhangi bir engel yok. Yani biz birinci günde orada olacağız. Yolcumuzu hiçbir şekilde mağdur etmeden taşıyacağız. Birinci günde hazır olacak binalarımız için müteahhitlerimiz çalışmaya devam ediyor. Hat bakımı inşaatımız yüzde 40’lara doğru geldi. Diğer inşaatlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunun dışında da şirketin taşınmasıyla alakalı yurtdışından bir danışmanlık aldık. Her hafta arkadaşlar toplanıyor. İlk 18 saat içerisinde bize hizmet veren TGS şirketiyle birlikte biz de dahil olmak üzere yaklaşık 600’e yakın TIR oraya malzeme taşıyacak. Dolayısıyla devasa bir operasyon ama tüm çalışmalar yapıldı” dedi.

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120 UÇAK BOŞ OLARAK NAKLEDİLECEK

Uçakların nakli konusundaki soru işaretlerine de açıklık getiren Ekşi, “29 Ekim'de tören olacak, Atatürk Havalimanı’nda da (AHL) operasyon devam edecek. Bir gün sonrasında yani 30 Ekim’de de yine Atatürk Havalimanı’nda operasyon devam edecek. THY dışındaki diğer taşıyıcılar Atatürk Havalimanı’ndaki operasyonlarını bitirecek ve yeni havalimanına taşınacaklar. Uçaklarını, malzemelerini götürecekler ama biz AHL’de hâlâ o bir gün operasyona devam edeceğiz. Sonra sıra bize geliyor ve hem Atatürk Havalimanı hem yeni havalimanı toplam 18 saat için bütün seferlere kapatılıyor. Yani ticari yolculu seferlere her ikisi de kapatılıyor. İşte o aşamada yaklaşık şu anki çalışmalara göre 120 tane uçağın boş olarak Atatürk Havalimanı’ndan yeni havalimanına nakli olacak” dedi.

UÇUŞ KAPASİTESİ YARIYA İNDİRİLECEK

Havalimanının taşınma aşamasında operasyonel sorunların yaşanmaması için alınacak önlemler kapsamında son 24 saatlik dilimde uçuşların yüzde 50 düşürüleceğini dile getiren Ekşi, “AHL’den son seferlerimizi yapacağız, bazı uçaklarımız yolculu olarak yurtdışına gidecek. Dönüş seferlerini orada bekleyecekler. Yeni havalimanı açıldığında 120’ye yakın uçağımız zaten oradaydı, diğer uçaklarımız da açılış takvimine uygun olarak kalkıp yolculu olarak gelmeye başlayacaklar. Bazıları da yolcusuz olarak gelecekler. Biz hiçbir yolcu mağduriyeti oluşmasın diye şöyle yapacağız; AHL’de birinci gün sefer yaparken dahi seferlerimizi yüzde 50’ye düşürüyoruz. Teçhizatlarımızı bir kısmını diğer kısma aktaralım diye. Çünkü 18 saat içinde bütün teçhizatı aktarmak kolay olmadığı için bazılarını önden gönderiyoruz” dedi.

SEFERLER KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Taşınma işleminin ardından seferlerin kademeli olarak arttırılacağına dikkat çeken Ekşi, “Yolcunun terminale alışması ve ani bir yoğunluk olup da herhangi bir yolcu mağduriyeti oluşmaması için birinci gün seferleri tedrici olarak yapıyoruz. Yani ilk iki saat yüzde 10 sefer yapacağız. Sonra bunu yüzde 30’a çıkarıyoruz. Günün sonunda yüzde 50’ye çıkarıyoruz. İkinci gün ise yüzde 75’e çıkarıyoruz. Üçüncü günde de tarifemizin yüzde 100’ünü yapacak durumda oluyoruz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde ise Atatürk Havalimanı'nın nasıl taşınacağı açıklanmış, 30 Ekim gece 03.00 itibarıyla taşınma işlemlerine başlanarak 31 Ekim gece saat 23.55'te taşınma sürecinin tamamlanacağı ifade edilmişti.


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