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THY'den ortaklık açıklaması

30.08.2018 - 10:09 | Son Güncelleme :
THY'den ortaklık açıklaması

THY, kurdukları THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme AŞ'nin Türkiye'de veya yurtdışında faaliyet gösteren havalimanlarından yatırım amaçlı ortaklık için araştırmalar yaptığını ancak henüz kesinleşen bir anlaşma sürecinin bulunmadığını duyurdu.

Türk Hava Yolları , kurdukları THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme AŞ'nin Türkiye'de veya yurtdışında faaliyet gösteren havalimanlarından yatırım amaçlı ortaklık için araştırmalar yaptığını ancak henüz kesinleşen bir anlaşma sürecinin bulunmadığını duyurdu. 

THY'nin KAP'a yaptığı diğer bir açıklamada da şirketin 2019-2020 yıllarında, filosuna katılacak uçaklar ile birlikte kapasitesinin 2 yıllık toplam büyümesinin yüzde 10'u geçeceğinin öngörüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Yeni Havalimanı'na geçtikten sonra artacak olan kapasitemiz ve bu havalimanına sefer düzenleyecek diğer havayollarının fiyat politikalarına da bağlı olarak fiyatlarımızın rakiplerimize göre rekabetçi olacağını öngörüyoruz. İstanbul Yeni Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle beraber, bilet fiyatlarının geçmişte de olduğu gibi rekabet ve talep doğrultusunda belirleneceğini öngörüyoruz."


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