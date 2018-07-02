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THY'den Amex GBT ile 'küresel' anlaşma

02.07.2018 - 16:11
THY'den Amex GBT ile 'küresel' anlaşma

THY kurumsal seyahat alanında dünyanın önde gelen acentelerinden American Express Global Business Travel (Amex GBT) ile "bölgesel" düzeydeki anlaşmasını "küresel" düzeye çeviren anlaşma imzaladı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşmayla Amex GBT ile 2014-2017 yıllarında Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya/Pasifik bölgelerinde "bölgesel düzeyde" işbirliği bulunan THY bu kez global seviyede bir ortaklığı hayata geçirmiş oldu. Kapsamı genişletilen anlaşma çerçevesinde THY, Güney Amerika bölgesini de Amex GBT ile ortak hizmet alanına dâhil etti.

Reuters'in haberine göre; THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, kapsamı genişletilen anlaşma ile birlikte kurumsal seyahat segmentinde THY'nin pazar payını artırmayı ve dünya genelindeki tüm iş seyahatlerinde en çok tercih edilen havayolu olmayı hedeflediklerini söyledi.

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Açıklamaya göre, işbirliği ile Amex GBT organizasyonu içerisinde THY'nin marka bilinirlik ve algısının yükseltilmesi, Amex GBT'nin düzenlediği tüm global etkinliklerde öncelikli ve üst seviyede katılım sağlanması, Amex GBT’nin iletişim kanallarında THY'nin görünürlüğünün artırılması, ortak veri analiz çalışmaları ile yeni kurumsal müşteri kazanımı sağlanması ve satış artırma çalışmalarının yapılması da hedefleniyor.

İşbirliği ile ortak stratejinin global seviyede belirlenmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Marine & Offshore, Travel and Lifestyle Services ve Meeting & Events gibi segmentlerde de ürün geliştirme ve satış konusunda iş birliğinin artırılması bir diğer hedef olarak ön plana çıkıyor" denildi.


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