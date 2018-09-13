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THY ve Garanti Bankası, Miles&Smiles iş birliğini uzattı

13.09.2018 - 11:12 | Son Güncelleme :
THY ve Garanti Bankası, Miles&Smiles iş birliğini uzattı

Türk Hava Yolları ile Garanti Bankası, 29 Ekim 2000'de başlatılan Miles&Smiles kredi kartı anlaşmasını 31 Mart 2023'e kadar uzatma kararı aldı.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, THY'nin özel yolcu programı Miles&Smiles kapsamında, Garanti Bankası ile 29 Ekim 2000'de başlatılan kredi kartı iş birliğinin 31 Mart 2023'e kadar sürdürülebilmesi amacıyla yeni bir sözleşme imzalandı.

Anlaşma ile kaliteli hizmet anlayışını esas alan iş birliği, 5 yıl daha devam edecek. Yeni dönemde belirli kriterleri sağlayan Miles&Smiles kredi kartı sahipleri, THY'nin özel yolcu salonu Turkish Airlines Lounge Istanbul'a giriş hakkı ve daha az uçuş miliyle Classic Plus statüye yükselme gibi ayrıcalıklar kazanacak.

Halihazırda Türkiye'nin gerçek anlamda üst segment ilk mil programlı kredi kartı olan Miles&Smiles, tüm bu fırsatları kart sahiplerine 2023'e kadar sunmaya devam edecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Türkiye'nin en büyük kurumsal değerlerinden biri olan THY'nin, ülkede farklı sektörlerde faaliyet gösteren başarılı markalarla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle çalışmalarını faal bir tempoda sürdürdüğünü kaydetti.

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Bu anlamda en kıdemli iş ortakları arasında yer alan Garanti Bankası ile 2000 yılında başlattıkları iş birliklerini 2023'e kadar devam ettirme kararı aldıklarını belirten Olmuştur, "Başta değerli program üyelerimiz olmak üzere taraflara bugüne dek sağladığı faydayı önümüzdeki süreçte daha da katlayacağına inandığımız bu anlaşmanın her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Garanti Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu da yenilenen anlaşmayla Garanti Bankası'nın, kredi kartı pazarındaki liderliğine devam edeceğini bildirdi.

Garanti Bankası ve THY'nin, 18 yıldır stratejik ortaklıklarını sürdürerek Türkiye'nin ilk üst segment ortak markalı hava yolu kredi kartını yaratmanın gururunu yaşadığını aktaran Evlioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki kurumun Miles&Smiles kredi kartıyla devam eden ortaklığı, oldukça prestijli bir iş birliği oluştururken, kart sahiplerine de her geçen yıl daha da gelişen ve zenginleşen bir ayrıcalıklar dünyası sunuyor. Müşterilerimize, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da en çok uçuran kart portföyü olarak 2012'den bu yana yaklaşık 70 milyar mil kazandırdık. 70 milyar mil, 10 milyon yurt içi gidiş-dönüş veya 3 milyon Avrupa’ya gidiş-dönüş bilete denk geliyor. Sadece 2017'de Miles&Smiles kredi kartı tarafından kazandırılan millerle, dünyanın çevresinde 425 bin kilometrelik tur atılmasını sağladık. Garanti Bankası'nın üst segment kredi kartı pazarındaki liderliğinde büyük rol oynayan iş birliğimizin 2023'e kadar devam edecek olmasından mutluluk duyuyoruz." 


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