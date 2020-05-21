THY uçuşlara verdiği arayı uzattı | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlara verdiği arayı uzattı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) internet sitesinden yapılan açıklamada, küresel salgın nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda iç hat uçuşlarının 4 Haziran, dış hat uçuşlarının da 10 Haziran'a kadar durdurulduğu ifade edildi.

THY, koronavirüs salgını nedeniyle yolcu uçuşlarını 28 Mayıs'a kadar durdurmuştu.

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