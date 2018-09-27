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THY, Türkiye'nin en fazla döviz kazandıran şirketi oldu

27.09.2018 - 17:25
THY, Türkiye'nin en fazla döviz kazandıran şirketi oldu

TÜRK Hava Yolları (THY), 8 milyar 50 milyon dolarlık hizmet ihracatı ile 2017 yılında Türkiyeye en fazla döviz kazandıran şirket oldu.

122 ülkede uçtuğu 304 nokta ile dünyanın en önemli havayolu şirketlerinden biri olan THY, Fortune 500 Türkiye sıralamasında 2017 yılında Türkiyenin ihracat şampiyonu oldu.

Ödülünü T-Systems Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı Berat Emre Poyraz'dan alan THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker törende yaptığı konuşmada "Yolcularımıza, Türk misafirperverliği ile sunduğumuz ayrıcalıklı uçuş deneyimi ve hedeflerimize yönelik attığımız adımlar sayesinde küresel sivil havacılık pazarındaki payımız gün geçtikçe artmaktadır.

Markamız ürettiği değerler ile bugün, Türkiye'nin gelişimi, ihracatı ve marka bilinirliği açısından çok önemli bir yerde durmaktadır. Çalışmalarımızın böyle değerli ödüllere layık görülmesi, yeni hedeflerimize uçmaya hazırlanırken bizlere cesaret vermektedir. İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte daha büyük hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz" dedi.


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