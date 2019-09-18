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THY resmen açıkladı: Çin’in Xian şehrine uçacak

18.09.2019 - 11:51
THY resmen açıkladı: Çin’in Xian şehrine uçacak | Ekonomi Haberleri

THY, 2 bin yıllık geçmişi olan, 8 binden fazla toptaktan askerin bulunduğu gizemli yeraltı ordusuna ev sahipliği yapan Çinin Xian kentine uçuşlara başlayacağını resmen duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP), pazar koşullarına bağlı olarak, Çin’in Xian kentine tarifeli seferlerin başlatılmasına karar verildiğini bildirdi. 2 bin yıllık geçmişi olan, 8 binden fazla toptaktan askerin bulunduğu gizemli yeraltı ordusuna ev sahipliği yapan Çinin Xian kentine uçuşlara başladığında THY, dünyanın birçok ülkesinden önemli pay alacak.THY şu an Çin’de Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong’a uçuyor.

DÜNYA GÖRMEYE GİDİYOR

Xian kenti, Milattan Önce 210 yılında yapılan yeraltı ordusu Terracota Askerlerine ev sahipliği yapmasıyla dünyaca ünlü. Binlerce kilometre yol yapan turistler UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları Listesine alınan ilk Çin imparatoru Qin Shi Huang’ın mezarında bulunan 8 binden fazla toprak askeri görmek için dünyanın birçok noktasından müzeye akın ediyor. Günde 40 bin ziyaretçi müzeyi gezerken THY, Xiana giden turistlerden önemli bir pay alacak.

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HEPSİ BİRBİRİNDEN FARKLI

Çin tarihinde 11 hanedanlığa başkent olmuş Xian kentindeki mezarda mimikleri ve yüz yapılarına kadar farklı olmalarıyla da dikkat çeken topraktan askerler imparatorun ordusundaki askerlerin bire bir kopyası olarak yapıldığı da araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştı. Heykellerin boyları 183-195 santimetre arasında değişiyor. Kıyafetleri, saçlarının topuzuna kadar askerler birbirinden farklı olarak savaşa hazır konumunda bulunuyor. İmparatorun yer altı mezarını yaptırmasının nedeni ise öldükten sonra topraktan askerlerin kendisini koruyacağı inanışı.

MEZAR YAPIMINDA 700 BİN KİŞİ ÇALIŞMIŞ

600 çukurdan sadece 65i açılırken, mezar yapımında 700 bin kişinin çalıştığı ve 37 yılda yapıldığı tahmin ediliyor. Ordunun 98 kilometrekarelik bir alana yayıldığı da belirlendi. Kazılan çukurlarda kılıç, mızrak, balta, pala, kalkan, mızrak ve ok başı gibi birçok silah bulundu. 40 binden fazla bronz silah parçası bulundu. Yeraltı ordusunun gömen işçilerinin de, mezarın yerinin başkaları tarafından öğrenilmemesi için öldürülerek, bu mezarlara gömüldüğü sanılıyor. Çin’deki tüm beylikleri yenen Qin Shi Huang, Qin Hanedanı’nı kurup kendini imparator ilan ederken mezarı hayattayken yapılmaya başlandı.

KUYU AÇAN ÇİFTÇİLER TESADÜF ESERİ BULDU

Gizemli ordu 1974 yılında Lintong Bölgesi’nde yerel çiftçiler tarafından kuyu açma sırasında keşfedildi. Topkapı Sarayında da geçen yıllarda sergilenen askerler dışında mezarda 520 atlı, 130 savaş arabası ve 150 süvari atı ile birlikte, savaş aletleri de dahil araç ve gereçleri yer alıyor. Birçok heykel ise yeni bir teknoloji gelişene kadar kimyası bozulmaması için topraktan çıkarılmıyor. Terracotta Ordusu’nun kazılmasından sonra, bazı pişmiş toprak figürlerinde bulunan boyalı yüzey dökülmeye ve kaybolmaya başladı.

"DÜNYANIN 8 HARİKASI"NDAN BİRİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

"Dünyanın 8 Harikası"dan biri olarak görülen alanda, Çin’in ünlü ölümsüz ordusunun eşlik ettiği imparatorun mezarı ise yerin 36 metre altında bulunuyor. Yer altı ordusu için yaklaşık 7 metre derinliğinde, dört ana çukur kazılırken bunlardan en büyüğü ise 230 metre uzunluğunda ve 62 metre genişliğinde olan çukurda 6 binden fazla figür yer alıyor. İkinci ve üçüncü çukurda ise savaş arabalarının yanı sıra süvari ve piyade birimleri ile yüksek rütbeli subaylar ve bir savaş arabası bulunuyor.


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