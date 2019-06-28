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THY Olağan Genel Kurulu bugün yapılacak

28.06.2019 - 11:04
THY Olağan Genel Kurulu bugün yapılacak | Ekonomi Haberleri

THY, Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün saat 14:30’da hissedarların katılımıyla yapılacak.

Türk Hava Yolları’nın (THY) 2018 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün saat 14:30’da hissedarların katılımıyla Genel Yönetim Binası’nda yapılacak. 


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