THY Olağan Genel Kurulu bugün yapılacak | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları’nın (THY) 2018 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün saat 14:30’da hissedarların katılımıyla Genel Yönetim Binası’nda yapılacak.

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