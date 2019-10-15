THY, Kanada'nın Vancouver kentine sefer başlatacak | Ekonomi Haberleri

THY, Kanada'nın Vancouver kentine sefer başlatacak
Türk Hava Yolları, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatacak.
Türk Hava Yolları (THY), Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.
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THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımızca, pazar koşullarına bağlı olarak, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.
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