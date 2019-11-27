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THY Genel Müdürü Ekşi: Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz

27.11.2019 - 12:51
THY Genel Müdürü Ekşi: Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz | Ekonomi Haberleri

THY Genel Müdürü Ekşi, "THY olarak geçen yıl 75,2 milyon yolcu taşımıştık. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah yıl sonu itibarıyla yolcu sayımız tüm sıkıntılara rağmen 77 milyonu bulacak" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, AA muhabirine, 2003 yılından bu yana THY'nin 6 kat büyüdüğünü söyledi. THY'nin filo açısından dünyanın 10. büyük hava yolu şirketi olduğunu dile getiren Ekşi, "İnşallah bunu 5. sıraya çıkartmaya çalışıyoruz. THY olarak 126 ülkeden 316 şehire 319 havalimanına uçuş gerçekleştiriyoruz. Dünyada en fazla bilinen ikinci hava yolu biziz." diye konuştu.

Ekşi, İstanbul Havalimanı'nın da kendini ispatladığını belirterek, şöyle konuştu: "İstanbul Havalimanı hem Türk sivil havacılığının hem de THY'nin gelişme hedeflerine uyumlu bir havalimanıdır. 2020 yılında 3. pisti yapılacak ve bu da THY için büyük imkanlar doğuracak. Bölgenin de en büyük aktarma merkezlerinden birisi haline gelecek. Sadece yolcu değil, kargo açısından da önem arz ediyor çünkü bölgenin en büyük kargo işleme tesisine sahip olacak. Dolayısıyla Türk insanının THY ile gurur duyduğu gibi İstanbul Havalimanı ile de gurur duyması gerekiyor. Bu kadar büyük bir proje kısa bir sürede sorunsuz bir şekilde işletmeye alındı."

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"THY BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK"

Yeni hatlar açmaya devam ettiklerini vurgulayan Ekşi, şunları kaydetti: "THY, 2006 yılından bu yana sürekli kar eden bir kuruluştur. Bu zamana kadar da 2016 yılı dışında her yıl kar etmiştir. Yine geçen yıl kar ettiğimiz gibi THY bu yıl da tüm iddialara ve propagandalara rağmen kar edecek. Ayrıca THY olarak geçen yıl 75,2 milyon yolcu taşımıştık. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah yıl sonu itibarıyla yolcu sayımız tüm sıkıntılara rağmen 77 milyonu bulacak. Öte yandan yeni hatlar açmaya devam ediyoruz. Aralık ayında Finlandiya'nın Rovaniemi kentine ve Çin'in Xi'an şehrine uçuş başlatacağız. Bu yüzden THY büyüyor ve büyümeye de devam edecek."

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA YENİ UÇAKLARIMIZ GELECEK"

Ekşi, gelecek yıl yeni atılımlar yapacaklarını aktararak, "Bu yıl 6 tane yeni nesil geniş gövdeli uçağımız gelmişti. Önümüzdeki yıl da yeni uçaklarımız gelecek. Bunlarla yeni yerlere uçacağız. Hem yolcu sayımızı hem kalitemizi hem de bilinirliğimizi artırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.


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