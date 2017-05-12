THY Genel Kurulu'nu erteledi

Dün Borsa İstanbul'un olağan genel kurulunu haziran ayında yapacağını açıklaması sonrası bugün de THY genel kurulu ertelendi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) 15 Mayıs’ta yapılması planlanan genel kurul toplantısı ertelendi. Alınan bilgiye göre genel kurul toplantısının haziran ayında yapılması planlanıyor. Dün de Borsa İstanbul'un genel kurul toplantısının ertelendiği açıklanmıştı.

THY’nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın elindeki yüzde 49.12’lik hisseler, geçen Şubat ayında kurulan Varlık Fonu’na devredilmişti. Alınan bilgiye göre, Varlık Fonu’na devredilen diğer şirketlerin genel kurulları da ertelendi.

Nisan ayı içinde yapılması gereken birçok şirketin genel kurul toplantısı refendum nedeniyle ertelenmişti.