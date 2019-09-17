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THY, Galatasaray'ın Avrupa maçları forma sponsoru oldu

17.09.2019 - 12:03
THY, Galatasaray'ın Avrupa maçları forma sponsoru oldu | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları, Galatasaray Futbol Takımı'nın bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru oldu.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yapılan anlaşma çerçevesinde sarı-kırmızılı takım bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda Türk Hava Yolları (THY) logolu forma ile boy gösterecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile A Grubu’nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda THY logosunu formasında taşıyacak.


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