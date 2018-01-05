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THY`den dev imza

05.01.2018 - 11:58

Türk Hava Yolları, Airbus ile çift motorlu, uzun menzilli Airbus A350-900 alımı için anlaşma imzalayacak.

Türk Hava Yolları yeni alımlar konusunda atılım üstüne atılım yapıyor. THY Avustralya başta olmak üzere uzun menzilli yeni hatları için toplam 25 adet A350-900 satın alacak. İmza törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

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Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Airbus'ın başkanı Tom Enders arasında yapılacak imza törenine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katılacak.

UZUN MENZİLLER İÇİN KULLANILACAK

Kokpit.aero'nun haberine göre THY toplam 25 adet A350-900 satın alacak. Bu uçaklar, THY'nin başta Avustralya olmak üzere uzun menzilli yeni hatları için kullanılacak.


Etiketler

  • Türk Hava Yolları
  • İlker Aycı
  • İmza töreni
  • uzun menzil
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