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THY, Alman Lufthansa’yı geçti

31.03.2019 - 15:21
THY, Alman Lufthansa’yı geçti | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Avrupa’da sundukları koltuk kapasitesi ile Alman Lufthansa’yı geçtiklerini duyurdu.

Türk Hava Yolları, mevcut koltuk kapasitesini 2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 1,6 artırarak Avrupa’da üçüncü sıraya yükseldi. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından, "2023 hedeflerine adım adım. THY, Avrupa’da sunduğu koltuk kapasitesi ile Lufthansayı geçerek 3’üncülüğe yükseldi. Şükürler olsun" açıklamasını yaptı. Ekşi’nin yayınladığı tabloya göre birinci sırada Ryanair, ikinci sırada ise easyJet ve üçüncü sırada ise Türk Hava Yolları yer aldı.Listede, Lufthansa ise dördüncü sırada gösterildi.

THY BU YIL 80 MİLYON YOLCU TAŞIMAYI HEDEFLİYOR

Türk Hava Yolları geçtiğimiz yıl 75,2 milyon yolcu taşıdı. İstanbul Havalimanı’na taşınmanın olmasıyla beraber uçak ve uçtuğu nokta sayısı daha da artacak olan Türk Hava Yolları bu yıl iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda ise 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Türkiye’de yüzde 3, Orta Doğu’da yüzde 11, Avrupa’da yüzde 6, Asya-Uzak Doğu’da yüzde 8, Amerika’da yüzde 7, Afrika’da yüzde 15 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda yüzde 7-8 artışla yaklaşık 195 milyar AKK (Toplam Arz Edilen Koltuk Km) seviyelerine ulaşmayı planlıyor. Yolcu doluluk oranının ise yüzde 81-82 aralığında olması bekleniyor.THY bu yıl ayrıca yaklaşık 14,1 milyar dolar tutarında satış geliri elde etmeyi hedefliyor.


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