‹ Önceki Haber ABD'den Çin ve Meksika için 'ek gümrük vergisi' açıklaması ABD'den Çin ve Meksika için 'ek gümrük vergisi' açıklaması Sonraki Haber › Hazine 11 milyar lira borçlandı Hazine 11 milyar lira borçlandı

THY 6 ayda 35.1 milyon yolcu taşıdı

09.07.2019 - 15:26
THY 6 ayda 35.1 milyon yolcu taşıdı | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları, 6 ayda 35.1 milyon yolcu taşıdığını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na(KAP) Haziran ve Ocak-Haziran dönemine ilişkin trafik sonuçlarını bildirdi.Buna göre THY’nin Ocak-Haziran 2018 döneminde 35,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 1,7’lik azalışla 35,1 milyon olarak gerçekleşti.Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 5,8’lik bir azalış, dış hatlarda yüzde 1,6’lık bir artış kaydedildi.

Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında ise yüzde 2,1 artış gerçekleşti. Transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında Ocak-Haziran 2018 dönemine kıyasla yüzde 1,1’lik artış gerçekleşti, Yolcu doluluk oranı 0,3 puanlık azalma ile yüzde 80,1 oldu. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Haziran 2018 döneminde 88,1 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 0,7 artarak 88,8 milyar olarak gerçekleşti. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 5,9 azalırken, dış hat uçuşlarda yüzde 1,8 arttı.

##$HABER_1456113$##

HAZİRAN AYINDA YOLCU SAYISI ARTTI

Türk Hava Yolları’nın Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2018 döneminde 70,9 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 0,4 artarak 71,1 milyar oldu. ÜYK iç hat uçuşlarda yüzde 4,5 azalırken, dış hat uçuşlarda ise yüzde 1,2 oranında arttı. Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2018 döneminde 239 bin 361 iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 1,8’lik azalışla 235 bin 20 olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2018 döneminde 662 bin 133 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 8,8’lik artışla 720 bin 244 tona yükseldi. 2018 Haziran ayı sonunda uçak sayısı 326 iken 2019 Haziran ayı sonunda 338 olmuştur. THY’nin Haziran 2018 döneminde 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 3,2’lik artışla 6,6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 1,3, dış hatlarda ise yüzde 4,6 arttı. 


‹ Önceki Haber ABD'den Çin ve Meksika için 'ek gümrük vergisi' açıklaması ABD'den Çin ve Meksika için 'ek gümrük vergisi' açıklaması Sonraki Haber › Hazine 11 milyar lira borçlandı Hazine 11 milyar lira borçlandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.811 Değişim: -1,91% Hacim : 7.821 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.784 09.07.2019 Yüksek 99.115
Açılış: 98.725
5,7328 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7314 10.07.2019 Yüksek 5,7380
Açılış: 5,7337
6,4290 Değişim: 0,00%
Düşük 6,4198 10.07.2019 Yüksek 6,4354
Açılış: 6,4293
257,47 Değişim: -0,08%
Düşük 257,39 10.07.2019 Yüksek 257,95
Açılış: 257,67
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.