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Thomas Cook'un şubelerini rakibi satın alıyor

09.10.2019 - 12:54
Thomas Cook'un şubelerini rakibi satın alıyor | Ekonomi Haberleri

Thomas Cook’un şubelerinin rakiplerinden yine bir İngiliz şirketi olan Hays Travel tarafından satın alınacağı duyuruldu.

İflas eden İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook’un iflas sürecini yöneten kayyum tarafından yapılan açıklamada geçen ay iflas eden Thomas Cook’un toplam 555 şubesinin rakibi Hays Travel’a satılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Hays Travel şu ana kadar 421 Thomas Cook çalışanını şirketinde istihdam etti. Şubelerin satın alınmasıyla İngiltere’de toplam 2 bin 500 Thomas Cook çalışanının Hays Travel altında istihdam edilmesi bekleniyor.

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Hays Travel’ın şu anda İngiltere’de toplam 190 şubesi mevcut. İngiliz Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) geçen hafta yaptığı açıklamada yaklaşık 360 bin kişinin tatil rezervasyonlarının ATOL (Hava Seyahat Organizatörleri Lisanslaması) koruması alında olduğunu, bu kapsamda tatilcilerin ileriye dönük tatil rezervasyonlarına yönelik geri ödemenin en kısa zamanda yapılmasının amaçlandığını duyurmuştu.

KURTARMA OPERASYONUNA 100 MİLYON STERLİN HARCANDI

Uzun zamandır finansal sorunları ile gündemde olan şirket geçen hafta sonunda kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İngiliz hükümetinden 250 milyon sterlinlik destek istemiş fakat bu talep hükümet tarafından reddedilmişti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Hükümet, yolcuların geri getirilmesi için yaklaşık 100 milyon sterlin harcadı." ifadesini kullanmıştı.

CAA Başkanı Dame Deirdre Hutton ise Thomas Cook'un otellere toplam borcunun yaklaşık 338 milyon sterlin olduğunu belirtmişti. İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome ise şirketin yaklaşık 1,7 milyar sterlinlik borç altında olduğunu söylemişti.

İngiliz hükümeti, Thomas Cook'un iflasında "yöneticilerin rolünün incelenmesi için" soruşturma talimatı verirken, basında da Thomas Cook Üst Yöneticisi (CEO) Peter Fankhauser'a toplam 8,3 milyon sterlin ödendiği, diğer şirket yöneticilerine ise son 5 yılda toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri yer almıştı.

178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiği açıklandı.

İngiliz hükümeti, yaklaşık 150 bin tatilcinin ülkeye geri getirilmesi için 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kurtarma operasyonunu başlattı. Şirketin iflasıyla İngiltere'de 9 bin, tüm dünyada ise 20 bin kişi işini kaybetti.


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