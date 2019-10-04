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Thomas Cook Belçika'nın kasası boşaltıldı

04.10.2019 - 08:59
Thomas Cook Belçika'nın kasası boşaltıldı | Ekonomi Haberleri

Thomas Cook'un iflasına birkaç gün kala, şirketin Belçika iştirakinin banka hesaplarının boşaltıldığı ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook Belçika'ya kayyum atanan Hans De Meyer, "İflasa birkaç gün kala Thomas Cook Belçika'dan İngiltere'deki ana şirkete 5 ila 6 milyon avro gönderildiği belirlendi. Bu para kalsaydı, Thomas Cook Belçika'nın kurtarılmak için daha fazla zamanı olurdu." açıklamasında bulundu.

Meyer, söz konusu para transferini hangi yöneticinin gerçekleştirdiğini araştırdıklarına belirtti.

Thomas Cook Belçika, 30 Eylül'de gerekli kısa vadeli finansmanı bulamadığı için resmen iflas ettiğini açıklamıştı.

Thomas Cook Belçika'nın ülke genelinde 91 acentesi ve 501 çalışanı bulunuyordu.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.


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