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Tesla üç modeline zam yaptı

30.08.2019 - 11:44
Tesla üç modeline zam yaptı | Ekonomi Haberleri

Tesla Çin'de satışa sunduğu üç modeline yüzde 2.3 - 2.4 zam yaptı.

Elektrikli araç üreticisi Tesla Çin'de satışa sunduğu üç farklı modelinin fiyatlarını, yüzde 2.3 ile yüzde 2.4 artırdı. Tesla'nın hamlesi ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında Çin'in ABD menşeli otomobillere yönelik uyguladığı gümrük vergilerine verilen bir yanıt olarak yorumlandı.

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Tesla, Model X SUV’nin fiyatını yüzde 2.4 artışla 790 bin Yuan’dan 809 Yuan’a yükselirken, 429 bin 900 Yuan olan Model 3’ün fiyatını yüzde 2.3 artışla 439 bin 900 Yuan'a yükseltti. Çin'in ABD menşeli otomobillere gümrük uygulamalarının devam etmesi halinde Aralık ayına kadar daha fazla fiyat artışının görülmesi bekleniyor.


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