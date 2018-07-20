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Tesla Model 3'de iptallerin önüne geçemiyor

20.07.2018 - 16:18
Tesla Model 3'de iptallerin önüne geçemiyor

Tesla'nın büyük umutlar bağladığı Model 3 aracındaki üretim sorunları bir süre önce giderilse de bazı müşteriler beklemeyip ön siparişlerini geri çekiyor. Needham&Co. verilerine göre 1 yıl ila 9 aylık bekleme sürelerinden dolayı her 4 Tesla müşterisinden biri Model 3 siparişini iptal etti. 35 bin dolara satılan araç için 1000 dolarlık ön ödeme yapılması gerekiyor.

Needham & Co. raporuna göre Model 3 için ön sipariş veren her 4 kişiden 1 tanesi 2020 yılına dek beklememek için siparişinden vazgeçti. İptal edenlerin sayısı yeni siparişleri geride bıraktı. Rapora göre iptal sayısı geçen yılın iki katı oldu. Model 3 almak isteyen müşteriler ön sipariş esnasında 1000 dolar depozito yatırıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, sonrasında elektrikli aracın belirli versiyonlarına göre 2 bin 500 dolar daha ödüyor ve araç teslim edildiğinde geri kalan bakiyeyi kapatıyor.

Tesla sözcüsü ise iptallerin yeni siparişlerden fazla olduğunu yanlışladı ve iddia edilen bekleme sürelerinin de gerçeği yansıtmadığını belirtti. Tesla'ya göre bekleme süreleri 1 ay ile 9 ay arasında değişiyor.

HİSSELERDE DÜŞÜŞ

Needham analisti Gill ise söz konusu modellerin aslında lüks sınıfında olduğunu ve bu segmentteki rekabette Tesla araçlarının sönük kaldığını iddia etti.

Hedef tutturulduğu takdirde, elektrikli otomotiv devi yılın ilk yarısına göre teslimatlarını yüzde 27 arttırmış olacak.

Öte yandan kimi uzmanlar Tesla'nın sermaye yapısının sürdürülemez olduğunu da belirterek 2020 yılına dek nakit akışında 6 milyar dolarlık kayıp olacağını ve Tesla hisselerinin yüksek fiyatlanmasının da bu nedenle şişirilmiş olduğunu iddia ediyor.

Tesla hisseleri şu sıralar, 2017 haziran ayında çıktığı zirvesinden yüzde 16 geride seyrediyor. Elon Musk'ın son günlerdeki mağara polemiklerinin ardından perşembe günü hisseler yüzde 3 düşmüştü.

 


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