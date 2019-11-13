Tesla Avrupa'daki ilk fabrikasını Berlin'de kuracak | Ekonomi Haberleri

Tesla'nın CEO'su Musk, Tesla'nın mühendislik ve tasarım merkeziyle birlikte Avrupa'daki ilk fabrikasını Berlin'de kuracağını belirtti.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla Almanya'da fabrika kurarak, "Made in Germany" markalı otomobiller üretebilecek. Berlin ayrıca elektrikli otomobil akü hücrelerinin üretimi için finansal destek sağladı.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada Tesla'nın Berlin fabrikasında Model Y düşük fiyatlı spor kullanımlı otomobiller ile başlayarak akü, güç aktarım mekanizması ve otomobiller üreteceğini söyledi.

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Tesla geçen ay yaptığı açıklamada Avrupa fabrikasının 2021'de üretime başlamasını beklediğini ifade etmişti. Tesla Shanghai'da da fabrika açmaya hazırlanıyor.

Berlin fabrikası ile ilgili açıklamayı Almanya'daki Golden Steering Wheel ödül töreninde yapan Musk, fabrikanın Berlin'in yeni havaalanına yakın olacağını söyledi. Musk geçen yıl haziran ayında yaptığı açıklamada Almanya'nın Avrupa'daki ilk fabrikasının öncüsü olduğunu söylemişti.

Berlin'i çevreleyen Brandenburg eyaleti başkanı Dietmar Woidke yaptığı açıklamada, "Tesla, Brandenburg'a büyük bir yatırımla geliyor. Yoğun görüşmelerde ve iyi argümanlarla uzun süre bunun için lobi faaliyeti yürüttük" dedi.

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