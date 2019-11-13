‹ Önceki Haber Almanya'da yıllık enflasyon geriledi Almanya'da yıllık enflasyon geriledi Sonraki Haber › Bir banka daha konut faizlerini düşürdü Bir banka daha konut faizlerini düşürdü

Tesla Avrupa'daki ilk fabrikasını Berlin'de kuracak

13.11.2019 - 12:12
Tesla Avrupa'daki ilk fabrikasını Berlin'de kuracak | Ekonomi Haberleri

Tesla'nın CEO'su Musk, Tesla'nın mühendislik ve tasarım merkeziyle birlikte Avrupa'daki ilk fabrikasını Berlin'de kuracağını belirtti.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla Almanya'da fabrika kurarak, "Made in Germany" markalı otomobiller üretebilecek. Berlin ayrıca elektrikli otomobil akü hücrelerinin üretimi için finansal destek sağladı.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada Tesla'nın Berlin fabrikasında Model Y düşük fiyatlı spor kullanımlı otomobiller ile başlayarak akü, güç aktarım mekanizması ve otomobiller üreteceğini söyledi.

##$HABER_1458509$##

Tesla geçen ay yaptığı açıklamada Avrupa fabrikasının 2021'de üretime başlamasını beklediğini ifade etmişti. Tesla Shanghai'da da fabrika açmaya hazırlanıyor.

Berlin fabrikası ile ilgili açıklamayı Almanya'daki Golden Steering Wheel ödül töreninde yapan Musk, fabrikanın Berlin'in yeni havaalanına yakın olacağını söyledi. Musk geçen yıl haziran ayında yaptığı açıklamada Almanya'nın Avrupa'daki ilk fabrikasının öncüsü olduğunu söylemişti.

Berlin'i çevreleyen Brandenburg eyaleti başkanı Dietmar Woidke yaptığı açıklamada, "Tesla, Brandenburg'a büyük bir yatırımla geliyor. Yoğun görüşmelerde ve iyi argümanlarla uzun süre bunun için lobi faaliyeti yürüttük" dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.566 Değişim: 0,57% Hacim : 4.830 Mio.TL Son veri saati : 14:12
Düşük 103.682 13.11.2019 Yüksek 104.706
Açılış: 104.050
5,7615 Değişim: -0,29%
Düşük 5,7570 13.11.2019 Yüksek 5,7818
Açılış: 5,7785
6,3460 Değişim: -0,29%
Düşük 6,3426 13.11.2019 Yüksek 6,3704
Açılış: 6,3645
271,25 Değişim: 0,11%
Düşük 270,21 13.11.2019 Yüksek 271,78
Açılış: 270,96
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.