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TESK'ten bankalara çağrı

07.08.2019 - 11:53
TESK'ten bankalara çağrı | Ekonomi Haberleri

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Yalnızca 3 kamu bankasının faiz indirimi yeterli değil. Özel bankalar da sektöre katkı sağlayarak konut kredisi faizlerinde indirime gitmeli" şeklinde değerlendirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üç kamu bankasının konut kredisi faizlerini indirmesinin piyasada olumlu algılandığı ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, özel bankalara da faiz indirimi çağrısında bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından üç kamu bankasının konut kredi faizlerini indirdiğini hatırlatarak, bunun konut stoku bulunan inşaat sektörü açısından önemine dikkati çekti.

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Kamu bankalarının faiz indiriminin piyasada olumlu algılandığının altını çizen Palandöken, "Bu indirimle bankalara iki günde rekor başvuru gerçekleşti. Ancak vatandaşın ev sahibi olması ve sektörün yeniden ayağa kalkabilmesi için yalnızca 3 bankanın faiz indirimi yeterli değil. Özel bankalar da sektöre katkı sağlayarak konut kredi faizlerinde indirime gitmeli.” ifadelerini kullandı.

Palandöken, inşaat sektörünün de elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayarak, sektörün konut fiyatlarında indirim ve cazip kampanyalarla stokun eritilip ekonominin canlanmasına katkı sağlamasını istedi. 


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