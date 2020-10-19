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Temsa'nın Finansal Yeniden Yapılandırma süreci tamamlandı

19.10.2020 - 11:52
Temsa'nın Finansal Yeniden Yapılandırma süreci tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Temsa'nın Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile başlatılan Finansal Yeniden Yapılandırma süreci olumlu sonuçlandı.

Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile başlatılan Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) sürecinin olumlu sonuçlanmasıyla Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Temsa) üretime devam etmesi için bütün engeller kalktı.

Türkiye'nin köklü otomotiv sanayi kuruluşlarından Temsa, Mayıs 2019'da ortaklık yapısındaki değişiklik sonrasında yaşadığı finansal sıkıntıdan ötürü geçen yıl sonunda konkordato başvurusunda bulunmuştu.

Faaliyetleri önemli ölçüde aksayan Temsa'nın yeniden faaliyetine devam edebilmesi için bu yılın mayıs ayında Sabancı Holding'in iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ (ExSA) ile küresel çapta sektörün öncü kuruluşlarından Çekya menşeli Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF Group'un iştiraki PPF Beer Topholdco B.V. (PPF) Temsa paylarının tamamını yüzde 50-50 ortaklıkla satın almak için ortaklık sözleşmesi imzalamıştı.

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Türkiye ve ilgili ülkelerde Rekabet Kurumlarına yapılan başvuruların olumlu sonuçlanması üzerine Sabancı Holding ve Skoda Transportation firmanın ana hissedarları haline geldi.

TEMSA'DA MUTLU SON

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile başlatılan Finansal Yeniden Yapılandırma süreci olumlu sonuçlandı. Bu gelişmeyle birlikte Temsa'nın üretime devam etmesi için bütün engeller kalkmış oldu.

Yılda 10 binin üzerinde araç üreten, yaklaşık 1400 kişiye istihdam sağlayan, 60'tan fazla ülkeye tamamen Türk mühendislerinin tasarımı otobüsler ihraç eden, elektrikli otobüste dünyada önde gelen üreticilerden biri konumunda bulunan Temsa'nın, ülke ekonomisine ve ihracatına önemli katkılar sağlamaya devam etmesini ve yabancı yatırımcının bir Türk markasına sermaye koyarak ortak olmasını finans çevreleri son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Öte yandan Sabancı Topluluğu ve Skoda Grubu yöneticilerinin konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması ve basın açıklaması yapması bekleniyor.


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