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Temsa elektrikli otobüs ihracatına başladı

27.11.2020 - 18:06
Temsa elektrikli otobüs ihracatına başladı | Ekonomi Haberleri

Temsa, elektrikli şehir içi otobüsü MD9 electriCITY'nin ilk ihracatını İsveç'e gerçekleştirdi.

Temsa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket mühendisleri tarafından geliştirilen ve şirketin Adana'daki tesislerinde üretilen 6 adet MD9 electriCITY elektrikli otobüs, İsveç'e doğru yola çıktı. Söz konusu araçların, önümüzdeki günlerde Göteborg yakınlarındaki Öckerö bölgesine ulaşması ve kısa süre içinde trafiğe çıkması bekleniyor.

Toplam 1000 araçlık filosuyla bölgenin en seçkin yerel operatörlerinden olan Connect Bus'a satışı gerçekleştirilen bu araçlar, Öckerö Belediyesi'nin toplu taşıma faaliyetlerinde kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve TEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, geçen günlerde tamamlanan hisse devriyle şirkette yeni bir sürecin başladığını belirterek şunları kaydetti:

'Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında, Temsa'nın özellikle küresel pazarlarda çok daha güçlü bir yapıya kavuşacağı bir döneme giriyoruz. Bu ihracat hamlesini de 50 yılı aşkın süredir Türk sanayisine hizmet veren Temsa'nın yazacağı yeni başarı hikayesinin ilk adımı olarak görüyoruz. Türk mühendisliğinin bir ürünü olan Temsa markalı elektrikli araçları İsveç'te yollarda görmek bizler için büyük gurur ve mutluluk kaynağı.

Bu ihracat sadece Temsa için değil aynı zamanda ülkemiz ekonomisi ve Türk sanayisi için de çok önemli bir adım, bir dönüm noktası. Hepimizin bildiği gibi İsveç, dünyada karbon emisyonunun azaltılması konusunda en aktif çalışan, elektrikli araçlar konusunda da en fazla bilgi birikimine sahip ülkelerden bir tanesi. TEMSA'nın ilk elektrikli araç ihracatını İsveç'e yapması bizim için çok anlamlı.'

DÜNYADA TOPLU TAŞIMANIN GELECEĞİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ODAĞINDA ŞEKİLLENİYOR'

Temsa CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, seri üretime hazır hale getirdikleri MD9 electriCITY, Avenue Electron ve Avenue EV model elektrikli araçlarla, bu alanda müşterilerine birden fazla model alternatifi sunabilen dünyadaki ender üreticilerden biri olduklarını aktardı.

Doğancıoğlu, 'Dünyada toplu taşımanın geleceği elektrikli araçlar odağında şekilleniyor. Biz de bu gelecekte oyun kurucu şirketler arasında yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi yeni organizasyon yapımızın da verdiği güç ve heyecanla, özellikle yurt dışı pazarlarda çok daha büyük başarılara imza atacağımız bir döneme giriyoruz. İsveç'e gerçekleştirdiğimiz 6 adetlik MD9 electriCITY ihracatımızla da bu dönemin ilk adımını atmış olduk.' değerlendirmesinde bulundu.

Connect Bus Yönetim Kurulu üyeleri ve yetkililerinin geçen dönemlerde Adana'ya geldiklerini ve araçlarla ilgili yerinde detaylı bilgiler aldıklarını bildiren Doğancıoğlu, önümüzdeki günlerde ihracat adetlerini çok daha üst seviyelere çıkaracaklarını kaydetti.

Doğancıoğlu, 'Bununla birlikte bölgedeki diğer operatörlerin de elektrikli araçlarımıza yönelik talebi var. Onlarla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Araçlarımızın bölgede trafiğe çıkmalarıyla birlikte kendileri de bu araçları daha yakından tanıma fırsatı bulacaktır.' ifadelerini kullandı.


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