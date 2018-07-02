Temsa ABD'deki distribitörü ile davalık oldu

TEMSA, ABD’deki distribütörü ile davalık oldu. 8 yıla yakın bir süredir TEMSA otobüslerinin satışını yapan CH Bus Sales ile yapılan sözleşme feshedildi. Fesih kararının gerisinde, TEMSA’nın kuracağı şirket ile pazarda doğrudan faaliyet yürütme hazırlığı yatıyor. ABD’li şirket ise, sözleşmenin feshi nedeni ile 14 milyon dolar zarara uğradığı iddiası ile dava açtı.

TEMSA (TEMSA Ulaşım Araçları AŞ), Kuzey Amerika’daki münhasır satış servis ve yedek parça dağıtım bayisi olarak 8 yıl kadar önce CH Bus Sales ile el sıkıştı. CH Bus Sales ile TEMSA arasındaki işbirliği geçtiğimiz aylarda sona erdi. TEMSA, ABD’li şirketin münhasır dağıtım haklarını sonlandırdı.

14 MİLYON DOLARLIK ZARAR İDDİASI

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; TEMSA tarafından alınan bu karar sonrası konu yargıya taşındı. ABD’li şirket, sözleşme feshi nedeni ile 14 milyon dolarlık zararının oluşacağı iddiası ile dava açtı. Taraflar arasındaki sorunun çözümü için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. TEMSA tarafından alınan kararın gerisinde ise, rekabetin yoğun olduğu pazarda doğrudan kendisinin faaliyet göstermek istemesi yer alıyor.

##$HABER_1447260$##

ŞİRKET KURMAYI PLANLIYOR

TEMSA, bundan böyle Kuzey Amerika’daki faaliyetlerine, kurmayı planladığı yüzde 100 TEMSA iştiraki olan Temsa North America aracılığı yürütmeyi planlıyor.

VARLIĞINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Konu ile ilgili TEMSA’dan yapılan açıklamada “Kuzey Amerika’daki varlığını güçlendirmek; küresel büyüme vizyonuyla faaliyetlerini şekillendiren TEMSA’nın yakın gelecekteki en büyük önceliği olmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

TEMSA’nın bir süredir ABD’deki varlığını güçlendirmek ve dünyanın en önemli pazarlarından biri olan Kuzey Amerika’da bir üretim üssü kurmak için girişimlerde bulunduğu konuşuluyordu. Benzer açıklamalar son birkaç yıldır TEMSA ve Sabancı Holding yöneticileri tarafından da dile getiriliyordu.

10 YIL ÖNCE BAŞLADI

ABD’ye ilk otobüs ihracatını 2008 yılında gerçekleştiren TEMSA, bugüne kadar Kuzey Amerika pazarına binin üzerinde otobüs teslim etti. Lüks otobüs segmentinde TEMSA’nın payı yüzde 10 seviyesinde. 2017 yılı cirosu 1 milyar lirayı aşan TEMSA’nın cirosu ise 172 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Etiketler