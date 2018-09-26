Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca temmuzda 464 yatırım teşvik belgesi verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Temmuz 2018 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, temmuzda 464 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 7 milyar 700 milyon 294 bin 819 lira olarak hesaplandı.

Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 15 bin 190 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Öte yandan, bu dönemde sabit yatırım tutarı 276 milyon 872 bin 668 lira olan ve bin 409 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 33 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.