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Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yükseltildi

28.02.2018 - 12:04

Bankalararası Kart Merkezi, 50 lira olan temassız işlem limitini 90 liraya yükseltti. Yeni limit 1 Mart 2018'den itibaren uygulanacak.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), yurt dışındaki örnekleri dikkate alarak, 50 lira olan temassız işlem limitinin 90 liraya yükseltileceğini açıkladı. BKM'den yapılan açıklamaya göre, uygulama, 1 Mart 2018 itibariyle yürürlüğe girecek.

BKM verilerine göre, 2016 yılında 31 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısı, 2017 yılında yüzde 36 artarak 42 milyon adede yükseldi.

Temassız işlem adedi 2016 yılında 45 milyon iken, 2017'de yüzde 96 artış göstererek 88 milyon adede çıktı. Temassız kartlarla yapılan ortalama işlem tutarı ise 2014'te 11 lira iken 2017'de 2,5 katına çıkarak 26 liraya yükseldi.

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2014 yılında yalnızca 97 bin adet olan temassız ödeme terminali adedi 2016 yılında 608 bine yükseldi, 2017'de ise tam 879 bine ulaştı ve toplam terminal adedi içindeki payı yüzde 37 oldu. Böylece 2014'ten bugüne temassız kabul noktası tam 9 kat arttı. Bugün her 3 kart kabul noktasından 1'i temassız ödemeyi destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, temassız ödeme yöntemiyle kart kullanıcılarının ve iş yerlerinin ödeme süreçleri çok daha hızlı ve kolay hale geldiğini belirtti.

Cündoğlu, "Bunu, hızla gelişen kullanım rakamlarından da izliyoruz. 50 lira limitini artırarak, kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştırmayı hedefledik. Bugüne kadar küçük ölçekli harcamalarda kullanılan temassız ödeme özelliğinin, limitin 90 liraya çıkmasıyla artık perakende, elektronik ve akaryakıt gibi sektörlerde de tüketicilere kolaylık sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


Etiketler

  • şifresiz işlem
  • temassız kart
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