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Telekom şirketi Huawei yerine Ericsson'u seçti

13.12.2019 - 16:36 | Son Güncelleme :
Telekom şirketi Huawei yerine Ericsson'u seçti | Ekonomi Haberleri

Norveçli Telenor 5G şebekesi için Huawei yerine Ericsson'u seçti.

Norveçli telekom şebekesi işletmecisi Telenor beşinci nesil (5G) cep telefonu şebekesinin kurulumu için Çinli Huawei yerine İsveçli Ericsson ile çalışacağını açıkladı. Huawei ekipmanın kademeli olarak şebekeden çıkarılacağını bildiren Telenor, 4G şebekesinin inşası sırasında neredeyse 10 yıl Huawei ile çalışmıştı.

Telekom ekipmanı gibi yüksek teknolojili cihazların casusluk için kullanılacağından korkan ve Çin ile ticaret savaşı içinde olan ABD, Norveç gibi NATO müttefiklerini 5G şebekelerinde Huawei ürünleri kullanmamaları için zorlamıştı. Norveç güvenlik makamları da Huawei aleyhine uyarılarda bulunmuştu.

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Telenor'un CEO'su Sigve Brekke, Twitter'dan yaptığı açıklamada "5G dönemi başladı. 5G önümüzdeki on yılda toplumu değiştirecek teknoloji olacak" dedi ve 5G şebekesinin radyo erişim ağı (RAN) bölümünü Ericsson'un geliştireceğini belirtti.

Brekke, Telenor'un "geniş çaplı" güvenlik değerlendirmelerine ek olarak teknoloji kalitesi, inovasyon ve ağın modernize edilmesi gibi unsurları da göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

Brekke sözlerine "Kapsamlı ve bütüncül değerlendirmenin ardından, Norveç'teki bu önemli teknoloji değişimi için yeni bir ortak ile çalışmaya karar verdik" diye devam etti.

Ericsson'dan bir yetkili şirketin Telenor tarafından seçilmesinden "gurur" duyduklarını belirtti ancak başka değerlendirmede bulunmadı.

Norveç devletine air bir kamu şirketi olan Telenor, ülkenin en büyük şebeke işletmecisi olmasının yanı sıra İskandinav ülkeleri ve beş Asya ülkesinde faaliyet gösteriyor. Şirket yaklaşık 183 milyon kullanıcıya ağ erişimi sağlıyor.


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