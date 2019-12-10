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Teknosa'daki tüm hisselerini sattı

10.12.2019 - 09:51 | Son Güncelleme :
Teknosa'daki tüm hisselerini sattı | Ekonomi Haberleri

Büyük ortağı Hacı Sabancı Holding olan Teknosa’da Çiğdem Sabancı Bilen hisselerinin tamamını sattı.

Teknosa’nın ortaklarından Sabancı ailesi üyesi olan Çiğdem Sabancı Bilen tüm paylarını satarak şirketten ayrıldı.

Çiğdem Sabacı Bilen şirkette kalan son 666 bin 500 adet nominal değerli payını 3.00-3.02 lira fiyat aralığından satarak Teknosa’daki ortaklığını sonlandırdı.

Teknosa’nın ana ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding yüzde 60.28 oranında paya sahip.

Diğer büyük ortaklar ise Dilek Sabancı ile Sevil Sabancı.

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