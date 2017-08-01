Tekfen İnşaat Katar'da dev ihaleyi kazandı

Tekfen İnşaat, Katar'da yaklaşık 200 milyon dolarlık teklifle Doğu Endüstriyel Yolu İnşaatı'nın ihalesini kazandı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ, Katar'da yaklaşık 200 milyon dolarlık teklifle Doğu Endüstriyel Yolu İnşaatı'nın ihalesini kazandı. Tekfen Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirketin bağlı ortaklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ'nin Katar Bayındırlık İşleri İdaresi'nden (Ashghal) yaklaşık 200 milyon dolarlık (729,6 milyon Katar riyali) teklifle Doğu Endüstriyel Yolu İnşaatı projesinin ihalesini kazandığı belirtildi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Açıklamada, projenin tamamlanma süresinin 27 ay olarak belirlendiği kaydedildi.

Etiketler