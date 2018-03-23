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Tek talip ihaleye katılmama kararı aldı

23.03.2018 - 11:38

Çemaş, Kırşehir Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesine katılmama kararı aldı, hisseleri taban oldu.

Çemaş Döküm daha önce inceleme dosyası aldığı Kırşehir Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesine katılmama kararı aldığını duyurdu. Şirket, geçtiğimiz günlerde Kırşehir Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesiyle ilgili olarak Özelleştirme İdaresi'nden dosya aldığını duyurmuştu.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, incelenen özelleştirme dokümanı ve yapılan incelemeler sonucunda ihaleye katılmama kararı alındığını belirtti.

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Hisse saat 11.02'de yüzde 19.82 düşüşle taban fiyat olan 3.52 liradan işlem görüyor.


Etiketler

  • özelleştirilme
  • Kırşehir Şeker Fabrikası
  • Çemaş Döküm
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